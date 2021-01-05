ألمانيا تستعد للإغلاق بعد اقتراب وفيات كورونا من 1000 حالة في 24 ساعة

اجتاحت إصابات فيروس كورونا الجديد ألمانيا، حيث أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أمس، تسجيل 11 ألف و897 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و787 ألف و410 حالة.

وكشفت البيانات تسجيل 944 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 35518، وعزز ذلك التوقعات بأن المستشارة أنجيلا ميركل وحكام الولايات سيمددون إغلاق البلاد حتى نهاية الشهر.

ومن المقرر أن تعقد ميركل مؤتمرا عبر الفيديو مع رؤساء حكومات ولايات البلاد الـ 16 لمناقشة تمديد الإغلاق شبه الكامل الحالي، بينما تجري عمليات التلقيح لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، وهناك تقارير عن إمكانية تمديد الإغلاق حتى نهاية يناير بدلا من النهاية المخطط لها حاليا في العاشر من يناير.

وفي أول مؤتمر في العام الجديد، ستبحث ميركل ورؤساء وزراء الولايات استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بالرغم من إغلاق معظم المتاجر ومراكز الرعاية النهارية للأطفال منذ 16 ديسمبر.

وتم حظر الأحداث العامة الكبرى قبل ذلك الحين، وتقام الأحداث الرياضية القليلة المسموح بها في ملاعب بلا جماهير.

ودخل الإغلاق في ألمانيا حيز التنفيذ في 16 ديسمبر الماضي بعد فشل الإغلاق الجزئي الذي بدأ في أوائل نوفمبر في تقليل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بدأت عمليات التلقيح في ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من أسبوع.

وقال معهد روبرت كوخ إن ألمانيا التي يبلغ تعداد سكانها 83 مليون نسمة، أعطت 265 ألف لقاح حتى أمس، وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن التطعيمات تتقدم كما هو متوقع والبداية البطيئة تعود إلى أن الفرق المتنقلة تذهب أولاً إلى دور رعاية المسنين لتطعيم الفئات الأكثر ضعفًا، الأمر الذي يستغرق وقتًا أطول من دعوة الأشخاص إلى مراكز التطعيم الجماعية، وكان من المقرر في البداية أن ينتهي الإغلاق الجزئي في 10 يناير.