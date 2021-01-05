نيويورك تسجل أول إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة.

وأوضح الحاكم، أن الحالة المسجلة لرجل في الستينات من عمره، منوها إلى أن الرجل الذي يتعافى من مرض كوفيد-19، لم يسافر مؤخرا، ما قد يدل على أن الوباء بالسلالة الجديدة بدأ في الانتشار في المنطقة، بحسب قناة الحرة.

وقد أجرت نيويورك خمسة آلاف اختبار للكشف عن السلالة الجديدة من الفيروس، وعثرت إلى الآن على حالة واحدة.

وحسب جامعة جونز هوبكنز، تحتل نيويورك المرتبة الأولى في معدل الوفيات بالمرض، إذ سجلت 38 ألفا و575 حالة وفاة حتى أمس الاثنين.