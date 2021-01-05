الإنتاج الحربي: تحويل 300 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز خلال 6 أشهر

قال المهندس محمد أحمد المرسي، وزير الإنتاج الحربي، إنّ الوزارة تشترك في معرض إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بأكثر من منتج وأكثر من منظومة، أولها متابعة محطات الوقود التي تمون السيارات بالغاز الطبيعي، والتي من خلالها يتم السيطرة على جميع المحطات لدى الشركة الأم التي تتبعها المحطات، لمعرفة أعداد السيارات التي تدخل المحطة وتمون وحجم الغاز المستهلك، ومتابعة أي أعطال قد تحدث بالمحطة ليتم حلها وأخذ القرار المناسب بأي مشكلة تظهر، إضافة للمشاركة بمجال استبدال المحركات التي تعمل بالسولار بمحركات تعمل بالغاز الطبيعي، وتمت تجربتها على أتوبيس من أتوبيسات هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة لمسافة 30 ألف كيلو وظل يعمل نحو 4 أشهر في الهيئة بنجاح وكفاءة.

الأتوبيسات الحديثة لن يتم استبدالها بالمحركات التي تعمل بالغاز الطبيعي

وأضاف وزير الإنتاج الحربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الأتوبيسات الحديثة لن يتم استبدالها بالمحركات التي تعمل بالغاز الطبيعي لأنها حديثة ومحركاتها حديثة، وهذا سيكلف اقتصاديا كثيرا، وما يتم استبداله هو محرك قارب على دخول العمرة ويحتاج لعمرة، وفي هذه الأثناء وخلال تغيير العمرة يتم تغيير المحرك بمحرك غاز طبيعي، للاستفادة بالعمر الافتراضي للمحرك، مشددا على أنّ الأتوبيس الذي تمت التجربة عليه واستبدال محركه، وفر على هيئة النقل العام 580 جنيها في اليوم، وسعر المحرك من الممكن استعادته في أقل من 3 سنوات.

300 أتوبيس سيتم تحويلها خلال 6 أشهر

وتابع وزير الانتاج الحربي، أنّ الوزارة تشارك وزارة البترول في مشروع محطات تمويل الغاز، وفي المنظومة الخاصة بمتابعة المحطات، والجزء الذي تشارك فيه وزارة الإنتاج الحربي هي إقامة خطوط الإنتاج لمجموعات التحويل التي تحول السيارات التي تعمل للبنزين للسيارات التي تعمل بالبنزين والغاز، وسيكون في أحد مصانع الانتاج الحربي لإنتاجه محليا نسب متدرجة تبدأ بـ40%، وتتدرج لـ65%.

ولفت إلى اأنّه يتم التوقيع هذه الفترة مع وزير التنمية المحلية على أول مجموعة من الأتوبيسات التي سيتم تغيير المحركات لها، والتي يصل عددها لـ300 أتوبيس نقل عام، وسيتم تحويلها خلال 6 أشهر، ثم يصل العدد المحول من الأتوبيسات نحو 2000 أتوبيس.

واستكمل وزير الانتاج الحربي، أنّ الوزارة خلال خطتها في تحويل محركات الأتوبيسات مرتبطة بأعمار الأتوبيسات، وحريصة على عدم فقد المحركات وهي جديدة وهو سبب امتداد الخطة.