أحمد عز يشوق جمهوره للجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"

نشر الفنان أحمد عز عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" صورة من فيلم "ولاد رزق".

وعلق "عز" عليها قائلاً: "ولاد رزق 3".

وتساءل الجمهور عن إمكانية التحضير لجزء جديد من الفيلم خلال الفترة المقبلة.

فيلم "ولاد رزق " بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.