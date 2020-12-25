رئيس البرلمان العربي ينعى لاشين إبراهيم: مصر فقدت رمزا وطنيا 

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه للرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ولحكومة وشعب مصر، في وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية ظهر اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، «أنَّ جمهورية مصر العربية فقدت برحيل المستشار لاشين إبراهيم رمزاً وطنياً قدم لبلاده دوراً مخلصاً وخدمات جليلة منذ التحاقه بالسلك القضائي المصري وتوليه العديد من المناصب المهمة، وصولاً إلى رئاسته الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أدت، تحت رئاسته، دورها على أكمل وجه في الإشراف على العديد من الاستحقاقات الدستورية في جمهورية مصر العربية، منها الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية في 2018، والتعديلات الدستورية في 2019، وآخرها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ خلال العام الجاري 2020 وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، وهو ما عكس الإرادة القوية والمخلصة للفقيد الراحل وحرصه الشديد على القيام بدوره وتحمل مسئولياته الوطنية رغم كل التحديات، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».