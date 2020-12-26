البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المجيد سيذاع على الهواء

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه سيجرى الاحتفال بعيد الميلاد مثلما تم في عيد القيامة الماضي، إذ أصدرت الكنيسة بيانًا أكدت فيه على أنه غير مسموح للكنائس بالصلاة بعدد لا يزيد عن 20 شخصًا، متضمنين الكهنة والشمامسة.

وأشار إلى أنه يصلي في الدير: «المشكلة في التزاحم والأعداد الكبيرة والبقاء لوقت طويل في الكنيسة، كما أن هذا النوع من الاحتفالات لا يخلو من الأحضان والقبلات والسلام بالأيدي ويكون الجميع مبتهجًا، وكل هذا الأمور ليست مناسبة لوضع أزمة فيروس كورونا».

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، عبر شاشة «mbc مصر»: «نتابع بيانات وزارة الصحة وما يحدث على الأرض، وبيانات منظمة الصحة العالمية وفي ضوء كل ذلك نقرر ما هو مناسب للناس، والدولة تتخذ الإجراءات في ضوء المناسب».

وحول حزن المسيحيين من عدم حضور القداس في العيد، قال: «هذه مشاعر الناس ونحترمها، لكننا نخاف على الصحة، وهو خوف مشروع ومطلوب، والوقاية خير من العلاج، وأقول إن الاحتفال يجب أن يكون روحيًا وليس خارجيًا، أي أننا نستعد لاستقبال ميلاد المسيح بقلوبنا، ونحن في ظروف استثنائية لم يمر بها البشر الذين يعيشون على الأرض، ولا بد من مواجهتها بشجاعة، ونحمد الله على أننا في زمن به تليفونات وزووم».

وأردف: «قداس عيد الميلاد المجيد سيذاع على الهواء»، لافتًا إلى أنه سيجرى بث رسالة روحية لجميع أبناء المهجر في الخارج.

ولفت البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى أن الآباء الذين توفوا بفيروس كورونا لم يكن يربط بينهم أي عامل مشترك، إذ تنوعت أعمارهم وحالاتهم الصحية: «لكن بصفة عامة يجب أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية».