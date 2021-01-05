عاجل.. «الداخلية» تمنح نزلاء السجون زيارة استثنائية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قررت وزارة الداخلية، منح جميع السجناء زيارة استثنائية، ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على ألا تحتسب تلك مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعي بين النزلاء والزائرين، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 9/1/ يناير 2021 وحتى يوم الأحد الموافق 24 يناير 2021.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2021، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.