السياحة عن «شتي في مصر»: سترفع الحركة السياحية بإجازة نصف العام

قال محمد فلا عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إنَّ معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر ستظل متراجعة حتي نهاية شهر مارس المقبل.

وأضاف «فلا» لـ«الوطن»، أنًَّ نسب الأشغال بفنادق المدن السياحية بمحافظت جنوب سيناء والبحر الأحمر شرم الشيخ الغردقة ومرسي علم ستتراوح ما بين 15 إلى 20% خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2021، مشيرا إلى أنَّ عودة معدلات السياحة بشكل تدريجي لطبيعتها ستكون بداية شهر أبريل المقبل.

«فلا»: الحركة السياحية الوافدة ستستمر في الانخفاض حتي نهاية مارس

وأوضح «فلا» أنَّ تحور فيروس كورونا ببعض الدول الأوروبية المصدرة للسياح لمصر مثل بريطانيا، وارتفاع نسب الإصابة بالفيروس بها لمعدلات كبيرة أوقف خطط وكالات السياحة والسفر بها لتسيير رحلات لمصر خلال الشهر الجاري.

وتابع: «الموجة الثانية لفيروس كورونا التي ضربت المانيا وإيطاليا وأسبانيا وهم من أكثر الدول تصديرًا للسياح لمصر جعل تلك الدول توقف ارسال سائحيها بشكل شبه كامل لحين انتهاء الجائحة»، معربًا عن أمله في أن تسهم الأمصال الخاصة بكورونا في القضاء علي الفيروس حتى تعود الحياة لطبيعتها ويبدأ سكان العالم في السفر للسياحة من جديد.

وأثنى عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر علي مبادرة «شتي في مصر»التي دشنتها وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لتنشيط حركة السياحة الداخلية والتي من المقرر أن تبدأ يوم 15 يناير الجاري وتستمر حتي نهاية شهر فبراير المقبل.

«شتي في مصر» ستسهم في استمرار عمل الفنادق تزامان مع تراجع حركة السياحة

وأشار إلى أنَّها ستسهم في استمرار عمل الفنادق في ظل تراجع الحركة السياحية الوافدة من الخارج، كما أنها ستمنح الفرصة للمواطنين المصريين لمشاهدة المدن السياحية المصرية، في ظل إجازات منتصف العام الطويلة نسبيا هذا العام خاصة أن أسعارها مدعمة، مشيدأ بأسعار تذاكر الطيران الموجودة بالمبادرة، داعيًا إلى استمرارها طوال العام.

وكانت وزارة السياحة والطيران، قد أعلنت ان وزارة الطيران المدني قد وافقت على طرح تذاكر طيران ذهاب وعودة لكل المدن السياحية المصرية طوال العام بسعر لا يتجاوز الـ2000 جنيه مساهمة من الدولة في تشجيع حركة السياحة الداخلية.