محافظ أسوان: السياحة الداخلية جيدة للغاية رغم تفشي كورونا

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الشكر للإعلام المصري وبرنامج «صباح الخير يا مصر» على تسليط الضوء على الطفرة التنموية التي تتم داخل الدولة المصرية عموما وجميع المحافظات ومنها محافظة أسوان، «كما أننا نستعد حاليا للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الذي يتوافق يوم 15 يناير الذي تم افتتاحه عام 1971 بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات».

السياحة الداخلية لمحافظة أسوان جيدة للغاية رغم تفشي كورونا

وقال عطية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، إنه على الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا إلا أن السياحة الداخلية لمحافظة أسوان جيدة للغاية ونسبة الإشغالات داخل الفنادق كبيرة جداً في الفترة الحالية ومن المؤكد أنها ستزيد خلال فترة الـ3 أيام المقبلة في ظل أيضًا وجود إجراءات احترازية كاملة داخل الفنادق.

سيتم تطبيق غرامات فورية للمخالفين للإجراءات الاحترازية

وأضاف، أن هناك توجيهات أسبوعية تتم من خلال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة الصحة تأكيدا على الإجراءات الاحترازية التي نشدد عليها في المحافظة سواء في المطار أو محطة القطار ونؤكد على ضرورة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، وأنه سيتم تطبيق غرامات فورية للمخالفين لهذه الإجراءات.

نفذنا المخطط للمشروعات وعمليات التطوير داخل المحافظة بنسبة 100%

وتابع: «ربنا يعدى العام الجديد على خير، لأننا محافظة سياحية من الدرجة الأولى ولدينا أفضل المشاهد العالمية الموجودة في العالم، وهناك عمليات تطوير مستمرة داخل المحافظة، كما اعتبر أن عام 2020 تحدٍ حقيقي، حيث كنا نعمل في المشروعات رغم تواجد الفيروس، ونفذنا المخطط للمشروعات وعمليات التطوير داخل المحافظة بنسبة 100%، وبينها السوق السياحي القديم، ومحطة القطار والميدان، والبدء في تطوير مركزي إدفو وكوم إمبو، وسيكون هناك طفرة كبيرة جدًا في 2020 في مبادرة حياة كريمة، بجانب محاور الطرق التي وصلت تكلفتها لـ 4.5 مليار جنيه».