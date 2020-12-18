«شتي في مصر».. مبادرة جديدة لـ «تنشيط السياحة الداخلية»

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنه تم الاتفاق أمس، في الاجتماع الذي عقد بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وأعضاء جمعيات السياحة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، واتحاد الغرف السياحية وغرفة الفنادق، الاتفاق على إطلاق مبادرة «شتي في مصر» لتنشيط السياحة الداخلية خلال فصل الشتاء الحالي.

مواجهة تداعيات كورونا

وقال «عبداللطيف»، لـ«الوطن»، إن إطلاق المبادرة يأتي في ظل تراجع الحركة السياحية الوافدة من الخارج حاليا بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والتي ضربت العديد من الدول الأوروبية المصدرة للسياح لمصر وجعلتها تتخذ قرارات بالإغلاق التام، وحظر سفر مواطنيها للسفر خارج أوروبا بعد ارتفاع نسب الإصابات هناك، علاوة عن مساعدة المنشآت السياحية والفندقية المفتوحة حاليا من خلال وجود حجوزات بها.

إجازة منتصف العام

وأضاف أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على أن يتم بدء المبادرة خلال إجازات منتصف العام ولمدة شهر، وقد يتم تقديمها لأيام، موضحا أن تلك المبادرة سيتم دعمها من قبل وزارة الطيران المدني عن طريق دعم أسعار تذاكر الطيران ومن الفنادق المصرية، لافتا إلى أنه سيتم دعوة كل الفنادق للمشاركة في تلك المبادرة وتقديم أسعار مخفضة، مشيرا إلى أن أسعار الغرف الفندقية المشاركة في المبادرة سيتراوح ما بين 600 إلى 1600 جنيه للغرفة في اليوم الواحد.

أسعار «رحلات الطيران»

ومن جانبه قال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريح لـ «الوطن»، أن أسعار تذاكر الطيران مدعمة خلال المبادرة ستكون على النحو التالي (القاهرة - الأقصر) ذهاب وعودة 1500 جنيه، (القاهرة - أسوان) ذهاب وعودة 1500 جنيه، فيما تبلغ أسعار تذكرة الطيران (القاهرة - شرم الشيخ) ذهاب وعودة 1750 جنيها، فيما يبلغ سعر تذكرة الطيران من (القاهرة - الغردقة) ذهاب وعودة، 2000 جنيه، و(القاهرة - مرسى علم) 2000 جنيه، مشيرا إلى أن أسعار المبادرة ستكون في متناول الأسر المصرية.

تنشيط السياحة

ومن جهتها قالت وزارة السياحة والآثار، أن تلك المبادرة تهدف إلى تنشيط حركة السياحة الداخلية والحفاظ على العاملين في القطاع السياحى أنه سيتم من خلال المبادرة منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، خاصة مع قرب عيد الميلاد المجيد وأجازة منتصف العام الدراسي.