«تحولات الجزيرة».. من الهجوم على الأشقاء إلى الإشادة بالإنجازات

تعمل قناة الجزيرة القطرية خارج ميثاق الشرف الإعلامي، فهي دائمًا تستخدم منابرها ومنصاتها من أجل خدمة أجندات خاصة، بعيدا عن المهنية والرسالة الإعلامية التي يجب أن تؤديها لمتابعيها، فكل جهودها تنصب على التخريب والأكاذيب التي من شأنها تحقيق مصالح مموليها، فبالأمس القريب كانت تهاجم دول التحالف والتي من بينها المملكة العربية السعودية بجانب مصر والإمارات والبحرين، واليوم أصبحت تشيد بالإنجازات التي تحققت في المملكة خلال الفترة الماضية، حيث أذاعت تقريرا عن تطور العمران لكل من السعودية والكويت والإمارات.

بث الفوضى

على عكس السابق، فقد سعت قناة الجزيرة خلال السنوات الماضية، إلى تشوية صورة دول التحالف في أعين مواطنيها بشتى الطرق والوسائل الحديثة، بهدف بث الفوضي وعدم الاستقرار داخل تلك الدول عبر نشر الأكاذيب عبر برامجها وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

دور قناة الجزيرة

من جانبه، قال الدكتور حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، إن قناة الجزيرة القطرية لا تمارس إعلاما وإنما تلعب دوراً تحريضياً، فهي تستغل الظروف الاقتصادية في بعض الدول لاستنفار الطوائف وتهييج الطبقات على بعضها البعض، بهدف هدم المجتمعات وتشتيتها.

وأضاف أمين، لـ«الوطن»، أن قطر لم توقع فى عام 2008 على وثيقة البث الفضائي في المنطقة العربية التي أصدرتها جامعة الدول العربية، حتى لا تكون مُلزمة بأي شيء، وذلك من أجل قيام قناة الجزيرة بتنفيذ أجنداتها الخاصة.

وتابع: التحريض وسيلة قناة الجزيرة لبث الأحقاد والتآمر على المشاعر واستغلال الظروف الاقتصادية لاستنفار الطوائف وتهييج الطبقات على بعضها البعض، بهدف هدم المجتمعات وتشتيتها.