"الأوقاف" لـ"الجزيرة": عفوا.. لا نتعاون مع قناة التحريض

تواصل قناة الجزيرة الإرهابية، نشر مواد إعلام تحريضية ضد الدولة المصرية، ومؤسستها، حيث نشرت القناة تقرير حول هيئة الأوقاف المصرية وادعت القناة كذباً وجود فساد مالي وإداري داخل الهيئة خلال السنوات الماضية.

وحاولت القناة الإرهابية الحصول علي تصريح من الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف لتأكّيد كذبها إلا أنَّه فاجأهم برفضه التعاون معهم قائلًا: "لا نتعاون مع الجزيرة".

بدوره، قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف لـ"الوطن"، أنَّ ما تنشره قناة الكذب، ولا صحة على الإطلاق لما تمّ بثه، فهو عبارة عن أخبار مفبركة وكاذبة تثتها قناة الجزيرة كذبًا وافتراء، فهذه القناة قد اعتادت على الكذب والفبركة، وليس ذلك بمستغرب منها.

وأكّد رئيس القطاع الديني بالأوقاف أنَّ الأوقاف لا تتعاون مع تلك القناة التي تحرض علي الدولة المصرية ومنهج الوزارة واضح في ذلك الأمر.

"الأوقاف" ترد علي أكاذيب الجزيرة والإخوان بشأن الفساد في مال الوقف

أصدَرت وزارة الأوقاف بيانًا رسميًا للرد علي أكاذيب تنظيم الإخوان الإرهابي وقناة الجزيرة الإرهابية، حيث تم نشر تقرير على القناة الإرهابية يدّعي وجود إهدار للمال العام في هيئة الأوقاف المصرية.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيانها الذي حمل مسمي "الأرقام لا تكذب"، أنَّ الإخوان هي من أهدرت المال العام والأرقام تفضحهم وتكشف أكاذيبهم، وذلك رداً علي ما أذيع على الجزيرة باستضافة بعض القيادات الإخوانية الهاربة من مغالطات وأكاذيب حول إدارتهم لشئون الوقف.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنَّ إجمالي إيرادات هيئة الأوقاف في العام الأسود لحكم الإخوان 503 ملايين جنيه في حين تجاوزت هذه الإيرادات 30 مليون جنيه في العام المالي 2018-2019

كما بلغت إيرادات اللجنة العليا للخدمات ومجالس الإدارات في العام الأسود لحكم الجماعة الإرهابية 10 ملايين جنيه في حين زادت في العام المالي 2018-2019 عن 50 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي إيرادات المراكز الطبية في عام الإخوان الأسود نحو 218 ألف في حين بلغت في العام المالي 2018-2019 نحو 10 ملايين جنيه.

وبحسب بيان الأوقاف، ذكر ضيوف البرنامج أنَّ من وجوه الفساد في الأوقاف تعيين العمالة بغير طريق الإعلان، ونؤكّد أنَّ ضم العمالة للوزارة دون تعيين كان هو النظام المعمول به في العام الأسود للإخوان ولم يحركوا ساكنًا تجاهه، بل عينوا في هذا العام الأهل والعشير، وهو ما ألغاه وزير الأوقاف الحالي في عام 2014 بالقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2014م بقصر التعيين في جميع مفاصل الوزارة على طريق الإعلان، ولم يعد هناك أي تعيين بغير الإعلان الرسمي.

وحققت هيئة الأوقاف المصرية خلال العام الجاري سبعة أرقام قياسية على التوالي، وشملت أبرز الإنجازات الآتي:

1. حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوي في تاريخها، حيث بلغ إجمالي إيراداتها وأرباحها الاستثمارية في العام المالي 2019 - 2020 مليارًا و546 مليونًا و659 ألف جنيه، بزيادة قدرها 85 مليونًا و744 ألف جنيه عن العام المالي الماضي 2018/ 2019، بنسبة تقدر بنحو 6%، وبزيادة قدرها 336 مليونًا و107 آلاف جنيه عن العام المالي 2017 - 2018، بنسبة تقدر بنحو 22%، وبزيادة قدرها 981 مليون جنيه عن العام 2014-2013 بنسبة 173,79%.

2. حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد شهري في تاريخها، حيث بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يونيو مبلغ 275 مليونًا و78 ألف جنيه، بزيادة قدرها 106 ملايين و405 آلاف جنيه بنسبة 63% عن نفس الشهر في عام 2019.

3. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يوليه 2020 مبلغ 88 مليونًا و526 ألف جنيه، بزيادة قدرها 49 مليونًا و711 ألف جنيه، بنسبة 128% عن نفس الشهر في عام 2019.

4. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أغسطس 2020 مبلغ 91 مليون و570 ألف جنيه، بزيادة قدرها 23 مليون و253 ألف جنيه بنسبة 34% عن نفس الشهر في العام الماضي.

5. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر سبتمبر 2020 مبلغ 135 مليونًا و287 ألف جنيه، بزيادة قدرها 17 مليونًا و35 ألف جنيه، بنسبة 14% عن نفس الشهر العام الماضي.

6. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أكتوبر 145 مليونًا و347 ألف جنيه، بزيادة قدرها 23 مليونًا و320 ألف جنيه بنسبة 19% عن نفس الشهر في العام الماضي.

7. بلغت إيرادات الهيئة عن الفترة من أول يناير 2020 حتى تاريخه مبلغ مليار و427 مليون و560 ألف جنيه، بزيادة قدرها 164 مليونًا و735 ألف جنيه، عن نفس الفترة العام الماضي.

8. افتتاح المرحلة الأولى من مدينة الحرفين بالغردقة بالبحر الأحمر، ووفرت هيئة الأوقاف المصرية 414 محلًّا و3 كافيتريات بمساحات مختلفة ومتنوعة.

9. افتتاح المرحلة الأولى من سوق الخميس بالمطرية، ووفرت هيئة الأوقاف المصرية عدد 769 باكية بسوق الخميس بالمطرية للباعة الجائلين بمساحات مختلفة ومتنوعة وقيمة إيجارية ميسرة مراعاة من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية للبعد الاجتماعي.

10. إنتاج الكمامة الطبية المطابقة للمواصفات القياسية من إنتاج الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

11. إنتاج درع الوجه الواقي من إنتاج الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وإهداء وزارة الصحة 1000 درع وجه واقي.

12. إنتاج درع المكتب الواقي من إنتاج الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

13. إنتاج كابينة التعقيم للأفراد من إنتاج الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.