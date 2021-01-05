عاجل.. وصول وزير المالية القطري على رأس وفد يضم 9 مسؤولين إلى القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء، الشيخ علي بن أسد العمادي وزير المالية القطري، والوفد المرافق له، قادما من قطر على طائرة خاصة في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات وذلك لحضور إحدى الفاعليات.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الطائرة القطرية الخاصة وصلت وعليها الشيخ علي بن أسد العمادي وزير المالية القطري، يرافقه وفد يضم 9 ركاب، وكان في استقبالهم مسؤولي السفارة القطرية بالقاهرة، وسوف يغادر الوفد القاهرة مساء اليوم عقب انتهاء الفاعليات.

وأضافت المصادر أن الطائرة حاصلة على تصريح بالهبوط بالمطار، وقادمة من الأجواء السعودية، وذلك بعد فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر، وفور هبوطها مطار القاهرة الدولي انتظرت بموقع رقم 14 على مدرج المطار، وتم إنهاء إجراءات الوفد وخروجه من المطار.