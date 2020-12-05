الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود الكويت لتحقيق المصالحة الخليجية

أشاد الاتحاد الأوروبي، اليوم، بالجهود التي تبذلها الكويت في سبيل حل الأزمة الخليجية وتحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن التكتل الذي يضم 27 دولة يرحب بإعلان وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد الناصر أمس الجمعة بشأن عقد مباحثات مثمرة جرت أخيرا في هذا الإطار.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: "يشيد الاتحاد الأوروبي بالدور الذي لعبته دولة الكويت والولايات المتحدة في تسهيل هذا البيان الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم جهود الوساطة الكويتية المستمرة".

وأكد الاتحاد، أن "تسوية الخلاف الداخلي ستسمح لمجلس التعاون باستعادة وحدته والاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة تعزيز شراكته طويلة الأمد مع مجلس التعاون الخليجي".

وكان وزير الخارجية الكويتي، وزير الإعلام بالوكالة الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح كشف أمس الجمعة عن مباحثات مثمرة جرت أخيرا في إطار تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.

وقال الصباح، في بيان ألقاه عبر تلفزيون الكويت إنه "في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله واستمرارا للجهود التي يبذلها حاليا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت، والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحل الأزمة فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".