مسلم: لا أثق في قادة قطر بشأن المصالحة.. العلاقات الخليجية لها طابع خاص

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، عضو مجلس الشيوخ، إنه لا يثق شخصيًا في قادة قطر أو وعودهم، خاصة في ملف المصالحة، مؤكدًا أن محاولة قطر للتصالح مع المملكة العربية السعودية الحالية، تُعد الثالثة أو الرابعة خلال السنوات الثلاث الماضية، لكنها هذه المرة تأخذ طابع الجدية، بسبب دخول الولايات المتحدة الأمريكية بها، ولا يعلم هل ستستكمل هذه المحاولة أم لا؟ خاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون خلال أيام خارج البيت الأبيض، بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الأخيرة.

قطر حاولت خيانة السعودية والتدخل في أمورها الداخلية والسياسية

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن العلاقات الخليجية لها طابع خاص، فلا يمكن أن ننسى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قبل أيام من المقاطعة العربية لقطر، كان متواجد في الدوحة، وكان له لقطة شهيرة وهو يرقص بالعصا، لكن قطر دولة خائنة، وحاولت خيانة السعودية والتدخل في أمورها الداخلية والسياسية بشكل فج.

النظام القطري قاد حملة ممنهجة ضد السيسي وسلمان وبن زايد

وأكد رئيس تحرير جريدة «الوطن» أن النظام القطري شن حملة ممنهجة ضد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وضد محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، فضلًا عن حملة ممنهجة ضد الأمير محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «محدش عارف هل النفوس هينفع تتصافى تاني ولا لا، وهل النظام القطري سيلتزم بالاتفاقيات والوعود ولا لأ».

الإمارات تتخذ موقفًا أكثر تشددًا بخصوص المصالحة مع قطر

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الإمارات العربية المتحدة، تتخذ موقف أكثر تشددًا مع قطر، خاصة في عملية المصالحة، فالمسافة بين الإمارات وقطر أكثر من المسافة بين السعودية وقطر، «التجربة هتبين، لو نجحت المصالحة بين قطر والسعودية، قد تكون مساحة لدخول الإمارات في التصالح مع قطر».