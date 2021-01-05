تدهور حالة المخرجة هالة خليل بسبب كورونا: أصيبت بالتهاب رئوي

شهدت الحالة الصحية للمخرجة هالة خليل، تدهورا كبيرا خلال الساعات الماضية، بعد إصابتها بفيروس كورونا، إذ تطور الأمر معها وأصيبت بالتهاب رئوي حاد.

وكتبت هالة خليل، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «شكرًا لكل الأصدقاء اللي حاولوا امبارح يساعدوني.. شكرا علي المحبة والإخلاص والجدعنة.. الكورونا تسببت في التهاب رئوي.. والنهاردة هبدأ علاج الكورتيزون.. لا شك أنها تجربة نفسية وصحية قاسية».

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وكانت هالة خليل، أصيبت بفيروس كورونا نهاية شهر ديسمبر الماضي، إذ كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «إيجابي كورونا الحمد لله وقوع البلا ولا انتظاره خلوا بالكوا من نفسكوا».

وظلت هالة خليل، تُعاني من أعراض فيروس كورونا، إذ كتبت قبل أيام، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «اليوم العاشر ولسه الحرارة مرتفعة».

غياب فني

وسجلت المخرجة هالة خليل، غياب فني منذ عامين تقريبًا، إذ كانت آخر مُشاركة درامية لها كانت من خلال مسلس «بالحجم العائلي» الذي عُرض في عام 2018 وقام ببطولته يحيي الفخراني مع كل من ميرفت أمين، يسرا اللوزي، أحمد مجدي ومجموعة من الشباب.

وتدور أحداث مسلسل «بالحجم العائلي»، حول ‎السفير السابق ترك عمله بالسلك الدبلوماسي للتفرغ للطبخ، وفتح منتجع سياحي في أحد الأماكن السياحية، وهذا التغيير الطاريء على مسيرة السفير، ويحدث الكثير من المشاكل مع زوجته وأبنائه اﻷربعة.

ويُسجل مسلسل «بالحجم العائلي» التعاون الرابع بين يحيى الفخراني والفنانة ميرفت أمين منذ آخر عمل لهم معًا منذ 31 عامًا، حيث تعاونا في فيلم «الأوباش» عام 1986، وفيلم «عودة مواطن» عام 1986، وفيلم «إمرأتان و رجل» عام 1987، بينما يعد هذا المسلسل التعاون الأول على مستوى الدراما التليفزيونية بينهما.