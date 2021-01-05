دول الخليج تتجاوز خلافاتها بـ«قمة العلا»: طي صفحة الماضي ومواجهة إيران

أكد بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، المنعقدة بمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، على مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج.

وصرح وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال مؤتمر صحفي عقب القمة، أن حكمة القادة قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، أن «قمة العلا» اكتسبت أهمية بالغة، وأن عنوان القمة كان «طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج».

من جهته، أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، أن دول الخليج تتجاوز عادة كل التحديات بقوة وعزم، مشيرا إلى أن «بيان العلا» أكد على الأهداف السامية لمجلس التعاون الخليجي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول المجلس.

وانطلقت، الثلاثاء، أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبرئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، حيث وقع المشاركون على «بيان العلا».

وأعلن ولي العهد السعودي تسمية القمة الخليجية الحالية بـ«قمة السلطان قابوس والشيخ صباح». وأضاف، «تواجهنا تحديات لمواجهة السلوك الإيراني التخريبي»، مشيرا إلى أن «البرنامج النووي الإيراني يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي».

ومن جهته، توجه أمير الكويت الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر المبارك الصباح بالشكر للملك سلمان والسعودية على تنظيم القمة الخليجية، كما أضاف، «نقدر دور القيادة المصرية ودعمها للقضايا التي تهم أمن المنطقة».

بدوره، أعلن أمين مجلس التعاون، أن قادة الخليج اعتمدوا البيان الختامي لقمة العلا.

من جانبه، رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت اليوم في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.