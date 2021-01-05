إطلاق اسمي السلطان قابوس والشيخ صباح على القمة الخليجية الـ41

أُطلق على القمة الخليجية الـ41 التي انطلقت أعمالها، اليوم الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، اسمي السلطان الراحل قابوس بن سعيد، والشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت الراحل.

وقال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال كلمته في افتتاح القمة: «نفتقد هذا العام قائدين كبيرين كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك وهذه المسيرة المباركة، السلطان قابوس بن سعيد، والشيخ صباح الأحمد رحمهما الله».

وتابع: «عرفاناً لما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة، ووجه خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة بمسمى (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) سائلين المولى لهما الرحمة والمغفرة».

‏وترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في القمة الخليجية الـ41، فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العُماني لشؤون مجلس الوزراء، نيابة عن السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

ويضم وفد عُمان الرسمي المشارك في القمة: بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، والدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وعدد من المسؤولين في الحكومة العُمانية.