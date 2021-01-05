معين عبدالملك: نجاح «قمة العلا» سينعكس إيجابا على أوضاع اليمن

أعرب رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، عن ثقة حكومته بانعكاسات إيجابية للمصالحة الخليجية على الأوضاع في بلاده ودعمها سياسيا واقتصاديا، وعلى مهمة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق السلام.

جاء ذلك في تهنئة للقادة الخليجيين الذين عقدوا القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا السعودية، اليوم الثلاثاء.

واعتبر رئيس الحكومة اليمنية، في تغريدة نشرها على صفحته بموقع تويتر نجاح قمة العُلا واتفاق المصالحة بين دول الخليج العربي خطوة هامة وحيوية على طريق إعادة الاستقرار وتأمين شبه الجزيرة العربية.

وفي وقت سابق، رحبت الخارجية اليمنية بالجهود الصادقة لإعادة اللحمة بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وأعربت في بيان، عن تطلع اليمن بأن تعمل القمة الخليجية الـ 41 المنعقدة في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، على معالجة القضايا العالقة وعودة العلاقات الخليجية إلى مجراها الطبيعي تحقيقاً لتطلعات قادة وشعوب المنطقة.

وعبر البيان عن تقدير اليمن العالي لحرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في توحيد الصف ولم الشمل من أجل مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.