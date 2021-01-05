طبيب يحذر من الشهرين المقبلين: إصابات ووفيات كورونا ستزيد

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن جهود وزارة الصحة في مسألة توفير الأكسجين في المستشفيات مهمة وتستحق الإشادة لأن الجميع رأى في الفترة الأخيرة الأزمات التي حدثت، وتوافرت غرفة مراقبة ويجب ميكنة الرقم 105 الخاص بالدعم السريع من جانب المستشفيات ويمكن من خلاله التشخيص للحالة المرضية وإيجاد سرير لها في مستشفى قريب.

توفير جهاز قياس الأكسجين في المنازل

وأضاف «المر» في مداخلة هاتفية مع برنامج «أحداث اليوم» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الثلاثاء، أن خطة الميكنة جميلة ويجب تطبيقها في أسرع وقت لأنها ستوفر لكل مريض بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 سريرا في أسرع وقت وأقرب مستشفى الأمر الذي سيؤدي إلى توفير المال وتقديم رعاية صحية أفضل وارتفاع نسب الشفاء والإنفاق الحكومي أيضا سيقل، لافتا إلى أن خطوة زيارة الأطباء في العزل المنزلي وتوزيع قياس نسبة الأكسجين على المرضى في المنزل للمتابعة معهم أمر هام والحكومة مشكورة عليه.

تحذير من الشهرين المقبلين

وتابع: بحسب مجلس الوزراء فإن مصر رقم 11 في العالم على نسبة الوفيات بفيروس كورونا المستجد و139 في نسبة التعافي، والحكومة من خلال تطبيقها الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، المواطن ميستناش الدولة، والدولة 100 مليون، مقبلين على شهرين الذورة وفيهم أمراض الجهاز التنفسي ويجب عدم التهاون أو التكاسل لأن التطعيمات قد تتأخر.