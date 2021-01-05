عضو بـ«الفيروسات» عن التشكيك في لقاح كورونا: الدولة جربته 3 مرات

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن الحكومة تبذل أقصى ما يمكن وسط قرارات فعالة لتنظيم نظام صحي فعال لعلاج كل الأفراد والتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، في مؤتمرها الأخير الأسبوع الجاري، على الرقابة المستمرة على المستشفيات للتأكد من وجود أسطوانات أكسجين للمرضى في جميع المستشفيات الحكومية والجامعية.

على المواطنين دعم الفرق الطبية

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية dmc ويقدمه الصحفي أحمد الدريني، أنه على المواطنين الوقوف بجانب القطاع الصحي لأنه في خط المواجهة مع فيروس كورونا، مشيرة إلى توفير الوزارة فريق تابع لها، للتأكد من تحسن حالة بعض المواطنين في المنازل بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا من أجل توفير اللقاحات المضادة لكورونا، وستعتمد اللقاح الصيني ولقاح أسترزنيكا، وسيتم توزيعه خلال الفترة القامة بعد تدشين موقع إلكتروني يُقدم المواطنين بياناتهم الشخصية والصحية، من أجل الدخول في قوائم الانتظار لتناول اللقاح.

مناشدة بعدم الشتكيك في اللقاح

وناشدت عضو اللجنة العليا للفيروسات المواطنين، بعدم التشكيك في اللقاحات خاصة أن الدولة جربت اللقاح على 3 مرات، ومصر اتفقت على لقاح «الأسترزنيكا» واللقاح الصيني وستكون الإتاحة للتلقيح خلال شهر يناير وأول فئة ستكون للأطباء ثم كبار السن وأصحاب أمراض المزمنة وتعمل وزارة الصحة على توفير موقع للتقديم على طلب الحصول على اللقاح، وتتم الاستجابة لكل شخص بعد مراجعة حالته الصحية بشكل دقيق للوقف على مدى احتياجه لتناول اللقاح.

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الصين نوفمبر 2019، وانتشر إلى مختلف دول العالم وأصبح وباء عالميا في مارس 2020، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر إصابة والأكثر في أعداد الوفيات أيضا.