مروان حامد: «ادعوا لأبويا كل ما تتفرجوا على عمل له»

وجه المخرج الشاب مروان حامد، رسالة إلى الجمهور، الذي سانده ودعمه بعد وفاة والده الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية يوم السبت الماضي، بعد وعكة صحية دخل على أثرها أحد مستشفيات منطقة المهندسين.

وكتب مروان حامد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «البقاء والدوام لله وحده.. شكرا لكل من عزانا وواسانا في مصابنا الأليم، شكرا لكل الكلام الجميل اللي اتكتب واتقال عن والدي في الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، شكراً لكل المشاعر الصادقة اللي شفناها».

وأضاف: «والدي قال في ندوته الأخيرة إن مروان له إخوات كتير وقد كان، اللي شفته في الأيام الأخيرة من مشاعر صادقة ونبيلة هي مشاعر أخوة حقيقية بتعكس مدى حب الناس لوالدي».

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وتابع، «عايز أشكر من قلبي كل الناس اللي احتفت بوالدي أثناء تكريمه في مهرجان القاهرة واللي حضر ندوته، وكل كلمة حلوة اتقالت أو اتكتبت أدخلت الفرحة على قلبه وسبحان الله كان قبل ما يفارقنا بأسابيع قليلة»، مُعربًا عن أمله، بقوله: «يا ريت كل ما تتفرجوا على عمل بتحبوه من تأليفه، تدعوا له بالرحمة والمغفرة».

وكانت الفنانة نبيلة عبيد، قد دخلت في نوبة بكاء شديد حزنًا على وفاة الكاتب والسيناريست وحيد حامد، حيث قالت في تصريحات تليفزيونية إنه يمثل قيمة كبيرة للسينما المصرية، وإن الأفلام التي كتبها وجسدتها أضافت كثيرًا لمشوارها الفني، «أول عمل تعاونت معه فيه كان فيلم التخشيبة، ثم الراقصة والسياسي ومنحته رواية إحسان عبدالقدوس، وقال لي إنه سيتصل بي بعد شهر لقراءتها، وبالفعل التقينا وكانت الأمور سلسة وبسيطة ومن هنا قررنا البدء في تصوير الفيلم، وكنا كلنا في حالة من الوهج الجميل، والفيلم ناجح ورائع للغاية».