«الثقافة» عن إطلاق اسم وحيد حامد على أحد الشوارع: سنقترح على المسؤولين

ناشد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بإطلاق اسم الكاتب والسيناريست وحيد حامد، الذي رحل يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 77 عاما، على أحد الشوارع المهمة في القاهرة، تخليدا لاسمه وتقديرا لإبداعاته المتميزة.

وطرح أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفكرة، قائلا: «وحيد حامد من بين المبدعين المصريين الذي أرخ بعبقرية للمخاطر الثلاثة التي تهدد ثوابت الدولة المصرية عبر فيلمه الاستثنائي طيور الظلام؛ الخطر الأول مافيا الحزب اللاوطني، والخطر الثاني: التيار الديني، الخطر الثالث سلبية الأطهار (الشخص الكنباوي)، ممثلا في أحمد راتب، في انتظار قرار وزاري يعي أهمية وحيد يأتي من الثقافة ليخلد ذكراه بإطلاق اسمه على على أي من الشوارع المهمة بالقاهرة».

ورد آخر: «كلام عملي رائع وحق أصيل لمبدع كبير نشر الاستنارة في كل أعماله الخالدة»، وأيد ثالث «وحيد حامد عبقرية تستحق التكريم».

من جانبها، قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لـ«الوطن»: «وحيد حامد صاحب مواقف وطنية، نجح في تقديم أعمال خالدة عبرت عن أحلام وطموحات المجتمع، وستبقى خالدة في ذاكرة السينما المصرية والعربية، وإطلاق اسم الكاتب الكبير على أحد الشوارع اقتراح وجيه، وسنكتب للمسؤولين عن هذا الموضوع كاقتراح، باعتبار أن أسماء الشوارع من اختصاص المحافظة».

وكانت وزيرة الثقافة، قد تقدمت صفوف المشيعين لجنازة الكاتب وحيد حامد، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد التي حضرها عدد من الفنانين والكتاب، يوم السبت الماضي؛ إذ رحل صاحب «الإرهاب والكباب»، عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض، بعد أن قدم مسيرة فنية حافة، تتضمن نحو 40 فيلما و30 مسلسلا تليفزيونا وإذاعيا.