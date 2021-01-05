محلل سعودي عن «القمة الخليجية»: تعيد ترتيب البيت العربي من الداخل

أشاد المحلل السياسي السعودي، عبد الله عساف، بالقمة الخليجية، التي عُقدت اليوم في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، حيث ذكر أن ترتيب «البيت الخليجي والعربي وتأسيس مرحلة جديدة خالية من أي خلافات من أهم أولويات القمة».

وأضاف أن هذه القمة ستقوم بتأسيس مرحلة جديدة في ظل التجاذبات الدولية والتغيرات الجيوسياسية فى المنطقة العربية، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

قمة اليوم كانت للمصارحة ووضع الأمور بنصابها الصحيح

وأضاف «عساف»، أنه يجب أن تكون قمة اليوم للمصارحة ووضع الأمور بنصابها الصحيح، فضلًا عن رسم خطوط واضحة ووجود ضمانات قوية وحلول جذرية، فالقمة لن تقبل أن تكون فقط قمة لإصدار الحلول أو لبحث التسويات والمصالحات، فالقمة الخليجية قد شكلت بداية جديدة تغلق جميع الأبواب التي خرجت منها الخلافات.

يجب تقوية الجانب العربي من العواصف التي يواجهها

وأشار السياسي السعودي، إلى أنه من الضروري إعادة النظر فى أولويات الجانب العربي وإعادة تقويته من العواصف التي يواجهها مثل التدخل التركي في ليبيا، وسوريا والعراق واليمن، لإيجاد وحدة الصف العربي والعمل معًا لإيجاد حلول لهذه المشاكل.

ميري: المنطقة كانت في حاجة ماسة للمصالحة العربية الخليجية

من ناحية أخرى، أكد الكاتب الصحفي خالد ميري، أن المنطقة في حاجة إلى المصالحة العربية الخليجية ومن المهم أن يكون لدينا القدرة على إنهاء الخلافات والحفاظ على مصالح بعضنا البعض، فالقمة الخليجية في غاية الأهمية وهي بداية جيدة لنهاية حقبة من المشاكل في المنطقة.

السياسية المصرية أحرص على تجاوز أي خلافات عربية

وأضاف «ميري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى على شاشة «صدى البلد»، أن هذه المصلحة من المفترض تضمن خدمة المصالح المصرية، وأن السياسية المصرية واضحة واحرص على تجاوز أي خلافات عربية ومن المهم المصالحة أن تستمر وتكون أرضية صلبة يضمن المبادئ الأساسية التي تحدث عنها السيسي وقدمتها حسن النوايا.

مصر أحرص الدول على لم شمل الوطن العربي

وأشار إلى أن مصر أحرص الدول على لم شمل الوطن العربي، وما حدث في القمة نأمل أن يستمر بروح إيجابية، لافتا إلى أن توقيت القمة الخليجية مهم جدا لاحتواء الخلافات مع الحفاظ على المصالح.