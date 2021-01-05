خطوات استخراج الرقم التأميني إلكترونيا لأول مرة: مطلوب للعمل والمعاش

يُعد الرقم التأميني هو النواة التي يتم ربط بيانات المواطن التأمينية عليها، وإنشاء ملف تأميني له يحتوي على الرقم الخاص به، وفق التسلسل المفروض، بالإضافة إلى اسمه الثلاثي واسم الأم ومحافظة الميلاد.

لذلك يحرص كثير من المواطنين على تسجيل رقم تأميني خاص بهم، حتى يتم إنشاء ملف تأميني لهم، ويستعرض «الوطن»، في ضوء ما يقدمه لمتابعيه من خدمات يومية، خطوات تسجيل الرقم التأميني لأول مرة، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيا، في حالة إذا كان المواطن لديه رقم بالفعل، وفق مكتب تأمينات منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيا

- يتم الدخول إلى موقع وزارة التضامن.

- ثم يتم اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني​ بالرقم القومي.

- ثم يتم الضغط على ​​بدء الخدمة.

- ويتم إدخال البيانات الشخصية وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم والاسم الأول للأم.

- ثم يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

- ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

خطوات تسجيل الرقم التأميني لأول مرة

- في حالة عدم وجود رقم تأميني خاص بالمواطن الراغب في التسجيل بمنظومة التأمين الاجتماعي، يذهب الراغب في الاشتراك إلى هيئة التأمين التابع لها محل سكنه.

- ثم يقدم المشترك المستندات المطلوبة منه لتسجيل الرقم التأميني الخاص به.

- ثم يتم سداد المبلغ المستحق لتسجيل الرقم التأميني واستخراج البرينت الخاص بالرقم، والذي يقدر بقيمة 50 جنيها لاستخراجه أول مره.

- ثم يتم تحديد موعد استلام البرينت التأميني الخاص بالمشترك، بعد أن يتم ختمه في هيئة التأمين التابع لها المواطن.