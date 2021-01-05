باحث: «اتفاق العلا» خطوة جيدة ويجب البناء عليه

كشف الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن توقعات المركز بشأن مستقبل المنطقة في عام 2021، موضحا أنه لا تسوية للملفات المهمة في سوريا واليمن وليبيا، وربما يحدث توتر جزائري مغربي حول الصحراء الغربية، ومشاكل المنطقة العربية مستمرة في 2021، والاختراقات التي ستحدث اختراقات بسيطة جدًا.

خطوة جيدة

وأضاف «عسيلة»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، أنه بالنسبة لملف أزمة قطر والرباعي العربي، وتوقيع «اتفاق العلا» الذي تم اليوم في القمة الخليجية المنعقدة في المملكة العربية السعودية، فإن هناك خط عام للسياسة المصرية وهو يغلب الحوار والتعاون وتسييد السلام في المنطقة، ومصر لا يمكن أن توقع على اتفاق يعارض المصلحة العليا للدولة والمنطقة العربية، وبالتأكيد حدثت مفاوضات طويلة وكبيرة، مشددا على ما حدث يعتبر خطوة إيجابية كبيرة يجب البناء عليها، ويجب متابعة قطر، وهل سوف تلتزم بذلك، أم لا.

دول الرباعي تحقق مطالبها

وتابع الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه لا يوجد ما يبرر تراجع مصر أو دول الرباعي العربي عن مطالبها، وهناك ميل إلى تنفيذ هذه المطالب، مشيرا إلى أنه لا يطلق على ذلك «المصالحة مع قطر»، ولكنه يطلق عليها اسم «إعادة قطر إلى الحضن العربي، أو استعادة قطر للحضن العربي».

الوضع العالمي

وشدد على أنه بالنسبة إلى الوضع العالمي فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مهتمة بمشاكلها الداخلية، والأزمة التي تعاني منها بسبب فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى أن سياسة الصين سوف تكون مرتبطة بشكل كبير بتحركات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مشددا على أنه إذا انخفضت لهجة الهجوم على الصين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فإن بكين ستفضل عدم تصعيد الأمور.