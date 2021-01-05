ضياء رشوان: مصر تقود جهدا عربيا لمواجهة التدخلات الخارجية

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقود جهداً كبيراً مع عدد من الأشقاء العرب لاستعادة وعي الأمة وتجميع قواها في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي في مجمله وفي العديد من الدول العربية.

وأضاف أن هناك شعاعاً من الأمل يبشر بعودة الوعي العربي واستفاقة أبناء الأمة العربية بقيادة مصر وأشقائها في الوطن العربي.

وأشار رشوان، إلى دور مصر المحوري في مؤازرة العراق الشقيق لقطع الطريق على تغلغل النفوذ الأجنبي على أراضيه، وموقف القيادة السياسية المصرية الحازم والحكيم تجاه الأزمة الليبية، والدور الذي تقوم به مصر في مواجهة التهديدات المباشرة للأمن العربي والذي برز في إجراء مصر للعديد من المناورات العسكرية المشتركة مع بعض الدول العربية الشقيقة.

جاء ذلك في افتتاحية العدد السابع من دورية آفاق عربية وإقليمية وهي دورية علمية سياسية شاملة تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات.

وتتيح الدورية، الفرصة للباحثين من كافة الدول العربية لنشر دراسات وبحوث وتقارير تتناول كافة القضايا العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية والثقافية، ويرأس تحريرها المستشار عبدالمعطي أبو زيد رئيس قطاع الإعلام الخارجي، ويعمل مستشاراً لتحريرها الدكتور محمد السعيد إدريس، ومديرة التحرير سحر عبد الرحيم.

ونظراً لما تمثله القضية الفلسطينية من أهمية فقد جاء ملف العدد بعنوان «صفقة القرن» ليقدم رؤية كبار الكتاب في «المشروع الأمريكي للسلام»، والمواقف المختلفة لكل من فلسطين وإسرائيل والدول العربية والأوربية والإقليمية وروسيا والصين من هذا المشروع.

كما يستعرض الملف تطور مساحات الدولة الفلسطينية على مدار مائة عام منذ وعد بلفور وحتى صفقة القرن، وتلخيصاً لأهم بنود المشروع الأمريكي للسلام.