نزار الفارس عن اتهام رانيا يوسف له بالتحرش: الضرب في الميت حرام

استنكر الإعلامي العراقي نزار الفارس، اتهام الفنانة رانيا يوسف له بالتحرش بها لفظيا، خلال حوارهما المُثير في برنامج «مع الفارس».

وكانت رانيا يوسف، قد قالت في تصريحات صحفية إنها هي وأسرتها اعتبرت سؤال «المؤخرة» بمثابة تحرش لفظي، لكنها تعاملت معه بعفوية وعدم إحراجه كونه ضيفًا عليها بالقاهرة.

وقال نزار الفارس، في تصريحات لـ«الوطن»، «كلام رانيا يوسف غير منطقي جدًا، وما راح أرد عليها أكثر.. الضرب في الميت حرام».

وكان نزار الفارس، قد أعرب عن استيائه الشديد، من هجوم رانيا يوسف عليه، بسبب الحوار الذي عُرض عبر قناة «الرشيد»، حيث قالت إنها فوجئت بـ«نزار» وهو يطرح عليها سؤال المؤخرة، ورفضت ألا تحرجه، كونه ضيفًا عليها بالقاهرة، كما أنها استقبلته في الفندق الذي كانت تقيم فيه، ولم تتقاض أي جنيه مقابل إجراء هذا الحوار، بحسب قولها، مبررة ذلك: «أنا بحب شعب العراق وليّا أصدقاء وجمهور هناك.. قلت أعمل الحوار ده مفيش مشكلة».

نزار الفارس، قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن حديث رانيا يوسف بعيد عن الحقيقة والواقع، كونها كانت راضية جدًا عن الحوار التليفزيوني وكذلك جميع الأسئلة التي جاءت به، متابعًا: «متعجب كيف تطلع تنتقدني بعد الحوار.. ليه بتكذب وتحور الحقيقة؟».

وأضاف نزار الفارس أن رانيا يوسف سعت لـ«تحوير» الحقائق، بعد الهجوم الشديد التي تلقته بسبب جرأة تصريحاتها، وتظهر بدور الضحية، قائلًا: «لأ هي مش ضحية.. أنا اللي ضحية.. ده أنا أصلًا خجلت من جوابها المتعلق بالمؤخرة المميزة واتضايقت جدًا»، متابعًا «بعد ما قالت مؤخرتي مميزة، واستشهدت بالآية القرآنية أما بنعمة ربك فحدث.. أنا بصيت لها وسكت.. استحيت»، مؤكدًا بقوله: «بعد الحلقة بعت لها وقلت لها أنا آسف لو سببت لك أي حرج.. لكن قالت لي تتأسف على إيه.. تتأسف على حاجة معملتهاش».