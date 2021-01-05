عبدالله رشدي يهاجم رانيا يوسف: أعظم إنجازاتها التباهي بمؤخرتها

لقت الفنانة رانيا يوسف هجوما كبيراً من العديد من الدعاة وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة مع الإعلامي نزار الفارس، والتي أكدت في جزء محذوف من اللقاء على قناة الرشيد العراقية، أنها لا تعتبر الحجاب فرضا في الإسلام، وأنه فرض في بداية الثمانينات من القرن الماضي، وأن العديد من زوجات مشايخ الأزهر لم يلتزمن بالحجاب في الزمن الماضي.

عبدالله رشدي: أعظم إنجازاتها هو التباهي بمؤخرتها

من جانبه، هاجم الداعية عبدالله رشدي الفنانة رانيا يوسف بعد إنكارها للحجاب، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «لا تنتظروا شيئاً من عقولٍ أعظمُ إنجازاتِها هو التباهي بمؤخِّرَاتِها».

آمنه نصير: الحجاب فرض منذ نزول الإسلام على الرسول

من جانبه، قالت آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن الفنانة رانيا يوسف لابد أن تركز في عملها في الفن، دون أن تتحدث عن فرضية الحجاب، لأن هذا أمر ليس من شأنها، «أتمنى أن لا تتحدث مرة أخرى عن الحجاب وغيره من الأشياء التي تخص الدين الإسلامي».

وأضافت نصير لــ«الوطن»، أن الحجاب ليس فرضا منذ الثمانينات كما اعتقدت الفنانة رانيا يوسف في حديثها، ولكنه موجود منذ أن نزل الإسلام على الرسول صلي الله عليه وسلم.

رانيا يوسف تطالب بحذف حديثها عن الحجاب

وكانت رانيا يوسف طالبت بحذف حديثها عن الحجاب من حلقتها مع قناة الرشيد العراقية، والذي أكدت فيه أنه ليس فرضاً، ولكن الإعلامي نزار الفارس نشر الفيديو بعدما هاجمته رانيا يوسف عقب عرض الحلقة.

تجدر الإشارة إلى أن «الوطن»، قد حصلت على مقطع فيديو حصري، شمل حديث رانيا يوسف خلال حلقتها مع القناة العراقية، تضمن كل المواقف التي أثارت الجدل وغضب الجمهور منها، منها الحديث عن مؤخرتها، ونسبت أحد الآيات القرآنية للحديث عن مفاتنها، فقالت: «أما بنعمة ربك فحدث».

وكان قد تقدم أكثر من 66 محاميا ببلاغات إلى النائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف، وعلى رأسهم المحامي نبيه الوحش الذي اعتبر «رانيا»، بأنها «توصل جنس صريح للمنازل».