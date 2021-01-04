نبيه الوحش يطالب النائب العام بإيداع رانيا يوسف مستشفى الأمراض العقلية

أكد المحامي نبيه الوحش، بأنه سيُرسل إنذارًا على يد مُحضر، غدًا الثلاثاء، إلى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بشأن شطب الفنانة رانيا يوسف، من عضوية النقابة، بعد حوارها التليفزيوني الأخير والمُثير للجدل.

وكانت رانيا يوسف، قد أجرت حوارًا تليفزيونيًا مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، في برنامجه «مع الفارس» عبر قناة «الرشيد» الفضائية، وتحدثت فيه عن موضوعات شائكة، لعلّ أبرزها هو تفاخرها بمفاتن جسدها وأنها تمتلك «مؤخرة مميزة» عن باقي الفنانات، وكذلك رفضها للزواج العرفي، ومشاهد القبلات في السينمات.

وقال نبيه الوحش، في تصريحات لـ«الوطن» إنّ رانيا يوسف تُسهم في نشر الفسق والفجور بين الجمهور، مُتهمًا إياها بازدراء الأديان، والمرض النفسي.

مؤكدا بأنه سيُطالب في بلاغه المُقدم ضدها، للنائب العام، بضرورة وسرعة إيداعها مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، ووقفها عن التمثيل، لحين التماثل للشفاء بشكلٍ كامل، وذلك على حسب قوله، حيث يرى أنها لا تصلح للتمثيل في الوقت الراهن.

وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد قالت في تصريحات لها، بأنها فوجئت بـ«نزار» وهو يطرح عليها سؤال المؤخرة، ورفضت ألا تحرجه، كونه ضيفًا عليها بالقاهرة، كما أنه استقبلته في الفندق الذي كانت تقيم فيه، ولم تتقاضَ أي جنيه مقابل إجراء هذا الحوار، بحسب قولها، مبررة ذلك: «أنا بحب شعب العراق وليّا أصدقاء وجمهور هناك.. قلت أعمل الحوار ده مفيش مشكلة».

يذكر أن الإعلامي نزار الفارس، قد شن هجومًا عنيفًا على الفنانة رانيا يوسف، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إذ قال لها: «ليه بتكذبي؟ كفاية تحوير للحقايق والواقع»،مؤكدًا أنها كانت راضية جدًا بالحوار والأسئلة كاملة.

واستنكر نزار الفارس، وصف رانيا يوسف لنفسها بـ«الضحية»، قائلًا: «لأ رانيا مش ضحية.. أنا اللي ضحية.. ده أنا أصلًا خجلت من جوابها المتعلق بالمؤخرة المميزة واتضايقت جدًا».