«البتروكيماويات»: افتتاح مشروع تحويل قش الأرز إلى أخشاب نهاية العام

قال الكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، إن هناك اهتمام من قبل الدولة بالصناعات البتروكيماوية، حيث تعد من أهم الصناعات القائمة على الاستفادة من القيمة المضافة، مؤكدا على تنفيذ مشروع لتصنيع الأخشاب من قش الأرز بتكنولوجيا ألمانية، نهاية العام.

افتتاح العديد من مشاريع البتروكيماويات في 2021

وأضاف هلال خلال تصريحات في لـ«الوطن»، أنه خلال العام الحالي 2021 سيتم افتتاح العديد من المشروعات البتروكيماوية الهامة والمؤثرة في صناعات الغاز، حيث تستهدف الدولة الاستفادة من إنتاجها المحلي من الغاز، الذي سيساهم في صناعات كثيرة محلية تزيد قيمتها عن الشكل الخام له.

وأشار إلى أنه خلال نهاية العام الحالي سيتم افتتاح مشروع تحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية في محافظة البحيرة.

التوسع في صناعة البتروكيماويات

ويعد مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز من أهم المشروعات التي تستهدف وزارة البترول تنفيذها، ضمن خطتها للتوسع في صناعة البتروكيماويات.

وتقدر تكلفة إنشاء المشروع بنحو 210 ملايين يورو، ويضم المشروع الجديد مصنعا لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بواسطة قش الأرز بطاقة إنتاجية 205 ألف متر مربع سنويا، ويوفر المشروع بذلك منتجا محليا عالي الجودة تستخدمه وتحتاجه العديد من الصناعات والمجالات مثل الأثاث ومواد البناء والديكور.

إنشاء مشروع إنتاج الأخشاب من قش الأرز

ووقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية خلال شهر فبراير الماضي خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول «إيجبس 2020»، على عقد إنشاء مشروع إنتاج الأخشاب من قش الأرز.

ويأتي المشروع بالتعاون بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب وشركة بتروجت المقاول العام للمشروع، كما شهد الوزير توقيع اتفاق بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب وشركة «سيمبلكامب» الألمانية المزودة بالتكنولوجيا الخاصة بهذا المشروع.