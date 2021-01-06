المؤهل والعمر أبرزها.. تعرف على شروط مزاولة مهنة التخليص الجمركي

حدد القانون رقم 207 لسنة 2020، والخاص بإصدار قانون الجمارك، شروط من لهم الحق في مزاولة مهنة التخليص الجمركي على البضائع، ويكون ذلك وفقًا لأحكام المـادة (51) من هذا القانون، والبالغ عددهم 11 شرطا، وهو ما تستعرضه «الوطن»، في السطور التالية:

- أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية .

- أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال

- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها .

- ألا يقل سنه عن 21 سنة .

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة .

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جنـاية أو جنحـة مخـلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

- ألا يكون عـاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضى على تركه العمل بها ثلاث سنوات.

- أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفي العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه.

- اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية.

- أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية.

- تقديم بطاقة ضريبية.

ويجوز الترخيص للأشخاص الاعتبارية بمزاولة مهنة التخليص الجمركي بالشروط الآتية:

1 - تقديم السجل التجاري.

2 - أن يكون للشركة مقر مستقل.

3 - ألا يمارس عمليات التخليص إلا من ينطبق عليهم شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة .

ويشترط في الممثل القانوني للشخص الاعتباري بالإضافة إلى الشروط الأخرى المقررة قانونًا ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.