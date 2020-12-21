رئيس مصلحة الجمارك يزور مركز الخدمات اللوجستية بميناء الإسكندرية

زار كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، اليوم، مقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحري.

وقال «نجم»، في بيان صحفي، اليوم، إن مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى، قد بدأ التشغيل التجريبى به، 10 نوفمبر الماضي، وذلك فى إطار تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية والجهود التي تقوم بها مصر لدعم التجارة الإلكترونية بمصر والحرص والسعي المستمر لتنظيم وتيسير وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تطبيق منظومة النافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية.

6313 شهادة جمركية

وأشاررئيس مصلحة الجمارك إلى إن إجمالي عدد الشهادات المقيدة بمركز الخدمات اللوجستية حتى اليوم بلغ نحو 6313 شهادة جمركية، وبلغ عدد الشهادات التي تم اعتمادها 4188 شهادة جمركية، وباقي البيانات الجمركية المقيدة ما بين مراحل الكشف والمعاينة واستيفاء جهات العرض الرقابية وتطبيق الاتفاقيات واستكمال مرفقات متعامل والتثمين.

تساعد على تصنيف مصر في ثلاثة مؤشرات دولية

وطالب رئيس المصلحة قيادات جمارك الإسكندرية وموظفي المصلحة والمستخلصين بزيادة وتكثيف الجهود لإنجاح المنظومة الرقمية، لخفض زمن الإفراج وتخفيض تكاليف تداول الحاويات، سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية.

وقال كمال نجم إنه يتم حاليا تقديم جميع الخدمات اللوجيستية للمتعاملين بالمركز، بإدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لنظام الوارد وجميع النظم الجمركية وقيد البيانات الجمركية لجميع البضائع والطرود والأغذية والمنسوجات والسيارات والمعدات وقطع الغيار وخلافة المخزنة بميناء الإسكندرية، عدا الدخان والصادر والبضائع المخزنة خارج ميناء الإسكندرية، وإنهاء جميع الإجراءات عليها بما في ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك .