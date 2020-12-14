الجمارك: لم يتم التوصل لأسباب حريق أحد المخازن حتى الآن

كشف الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني رئيس مصلحة الجمارك، عن تفاصيل اندلاع حريق بأحد مخازن الجمارك اليوم الاثنين، قائلا إنه في الثالثة والنصف من عصر اليوم حدث حريق في مبنى أحد المخازن، وسيارات الإطفاء وصلت بعد نصف ساعة، وشارك حوالي 16 إطفاء من أجل محاولة السيطرة على الحريق، ولكن انهارت أجزاء من المبنى تقريبا منتصف المبنى انهار، ومازال الحريق متواصل حتى تلك اللحظة.

وأضاف "غتوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، وأحمد الدريني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه لم يتم التوصل إلى سبب الحريق حتى الآن، لافتًا إلى أن المبنى متهالك وكان جاري تطويره في الدور الثالث والرابع منه، مشيرًا إلى أن الضرر يمس الدولة المصرية بالكامل، حيث إن الجمارك كان بها بضائع مهملة، والتي كان من المقرر إعدامها بعد إقرار أنها غير صالحة للاستهلاك.

واندلع حريق هائل، مساء اليوم، بأحد مخازن البضائع في ميناء الإسكندرية، فيما تواصل قوات إدارة الحماية المدنية، السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتلقت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، بلاغا يفيد بنشوب حريق بالمخزن القديم المخصص للبضائع العامة والمهمل، والذي يعرف بـ"مخزن روما".

وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص، اندلاع النيران بالمخزن المكون من 4 طوابق، ويمتد من باب 18 إلى باب 22.

ووفقا للمعاينة، يحوى المخزن بضائع عامة وأخرى مهملة ومستحضرات تجميل وغيرها، ولم يسفر الحريق عن حدوث إصابات أو تأثير على حركة الشحن والتفريغ والسفن، بميناء الإسكندرية.