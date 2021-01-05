جابر نصار: بيع معلومات عملاء «الاتصالات» للشركات العقارية أمر خطير

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، إن بيع معلومات عملاء شركات الاتصالات للشركات العقارية، خطير لكل الناس؛ بسبب تداول البيانات الشخصية بكل هذه الدقة، موضحا: «لما تلاقي واحد بيتصل بيك ويقولك اسمك بالكامل، وساكن فين، والأحسن أنك تسيب المكان ده وتروح تاخد مكان تاني، أو تبيع شقتك ونجيبلك حاجة تانية».

وأضاف الدكتور جابر نصار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن تداول البيانات الشخصية أمر دستوريا وقانونيا يتصل بحرمة الحياة الخاصة، ولذلك خصوصية الاسم الكامل والرقم القومي والعنوان، أمر يتصل بأمنه وحريته الشخصية.

وأشار رئيس الجامعة الأسبق إلى أن المعلومات التي تتداول لدى شركات البيع أونلاين، أغلبها غير مسجلة ضريبيا، وتبيع سلعا أقل من المستوى، ولا تستطيع الشكوى ضدها؛ لأنها شركة وهم ليس لها عنوان: «ييجي يسلمك حاجة وبعد كده بياخد منك الفلوس ويختفي»، وتسخر مجموعة من المواطنين، على أساس التواصل من خلال التليفون.

ولفت الدكتور جابر نصار إلى أن هذا الأمر مُجرم في قانون جهاز تنظيم الاتصالات وبحكم الدستور، ومن المفترض ملاحقة هذه الشركات ويمنع تداول البيانات الشخصية للعملاء، موضحا: «واحد النهاردة بيشتغل في شركة تسويق عقاري، جاب تليفوني منين؟، ويقولي مستر جابر جاد الحق نصار، الناس كلها تعرف اسم الشهرة جابر جاد نصار، جايب اسمي الموجود في بطاقة الرقم القومي وكل بياناتي!».

وتابع «نصار»: «أما يكون عنده بياناتي وعنواني والحالة الاجتماعية وحالة الرقم القومي يسهل الآن التزوير، وحصل قضايا كتير جدا تزوير إيصالات أمانة وشيكات على أفراد ومواطنين ببياناتهم الشخصية».