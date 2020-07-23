ترتيب الشركات العقارية من حيث القيمة السوقية..طلعت مصطفى في الصدارة

تضم البورصة المصرية، كبار المطورين العقاريين في مصر، ولذا يعد قطاع العقارات من أنشط قطاعاتها، بدليل أنه خلال الأسبوع المنتهي وحده شهد قطاع العقارات تنفيذ صفقات بقيمة 864.7 مليونه جنيه بحجم تداول بلغ 341.4 مليون جنيه عبر تنفيذ 31.6 ألف صفقة، ونعرض في التقرير التالي ترتيب الشركات العقارية في مصر من حيث القيمة السوقية.

طلعت مصطفى

تتصدر مجموعة طلعت مصطفى القابضة صدارة ترتيب الشركات العقارية في مصر من حيث القيمة السوقية، وبلغت 11.57 مليار جنيه.

كما تتصدر مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ترتيب الشركات العقارية من حيث حجم الأراضي، إذ تمتلك أكثر من 45 مليون متر مربع، موزعة بين مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة، بمساحة 33.6 مليون متر، ثم مدينة الرحاب وامتدادها بمساحة 4.5 مليون متر مربع، فمشروع «بورت فنيس»، بمدينة مرسى علم بمساحة 3.3 مليون متر مربع، ثم مشروع سيليا بالعاصمة الإدارة الجديدة، بمساحة 2.1 مليون متر مربع، وامتداد فندق فورسيزونز شرم الشيخ بمساحة 957 ألف متر مربع، امتداد مشروع الربوة بمدينة الشيخ زايد بمساحة 819 ألف متر مربع.

وتصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قائمة الشركات العقارية من حيث الإيرادات خلال الربع الأول، حيث حققت إيرادات بقيمة 2.291 مليار جنيه، كما تصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قائمة ربحية الشركات، بتحقيقها أعلى صافي ربح مجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة في الربع الأول من عام 2020 وبلغ 375 ميلون جنيه، أما بالنسبة للمبيعات المحققة، حافظت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2020، على صدارة المبيعات العقارية سجلت 2.221 مليار جنيه، رغم أثر الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بدءاً من شهر مارس والإجراءات المرتبطة به، قد أثرت على تحركات وتعاملات العملاء، وهو ما يؤكد ريادة ومكانة المجموعة.

إعمار مصر

احتلت شركة إعمار مصر للتنمية، المركز الثاني من حيث القيمة السوقية بالبورصة المصرية، برأسمال قيمته 9.8 مليار جنيه.تصل إجمالى مساحة الأراضى المملوكة لشركة إعمار حوالى 15.46 مليون متر مربع موزعة على 4 مواقع فى شرق، وغرب، ووسط القاهرة، وكذلك فى الساحل الشمالى، إلا أن شركة إعمار حققت انخفاضاً في الأرباح بنسبة 48% لتسجل 215.82 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 418.62 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، كما انخفضت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 239.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 566.62 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

مصر الجديدة للإسكان والتعمير

حجزت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المركز الثالث من حيث القيمة السوقية وبلغت 7.8 مليار جنيه، وتمتلك الشركة محفظة أراضي تقع في 3 مناطق وهي مدينة هليوبوليس الجديدة بمساحة 5.4 فدان، والمنطقة الثانية بأرض القاهرة الجديدة ( مشروع هليوبارك) بمساحة 1695 فدان، والباقي من أراضي ضاحية مصر الجديدة والتي تم استغلالها بالكامل باستثناء بعض المتخللات البسيطة سيتم طرحه منها 1980 متر مربع.

وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان، أرباحاً بلغت 379.59 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 39.59 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي، وخلال الفترة ارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.13 مليار جنيه، مقابل 468.59 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

شركة أوراسكوم للتنمية – مصر

وشغلت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، المركز الرابع بقيمة 4.45 مليار جنيه، وتمتلك الشركة ر، أكبر محفظة أراضى تقدر بمساحة 50 مليون متر مربع، فإنها موزعة بين أراض عقارية وسياحية، وتستحوذ الجونة على النصيب الأكبر من المحفظة بإجمالى مساحة 37 مليون متر مربع، تم استغلال 15 مليون متر منها، تليها مشروع مكادى بالبحر الأحمر بمساحة 3.7 مليون متر، ثم منتجع طابا هايتس بمساحة 2.5 مليون متر، وآخر مشروعاته بالشراكة مع الدولة باسم مشروع «O- West» بمساحة 4.2 مليون متر.

وتمتلك شركة أوراسكوم للتنمية 2,655 غرفة فى الجونة، 2.365 غرفة فى طابا هايتس و 53 غرفة فى الفيوم و 27 غرفة فى الفندق العائم، ليبلغ إجمالى الغرف الفندقية التى تمتلكها 5.100 غرفة.

بالم هيلز للتعمير

وفي المركز الخامس جاءت شركة بالم هيلز للتعمير بقيمة سوقية 4 مليارات جنيه، وتمتلك محفظة أراضي بإجمالى مساحة تعادل 40.6 مليون متر مربع موزعة بين 24 مشروعاً، إلا أن أرباح الشركة تراجعت بنسبة 45% لتسجل 84.59 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 154.97 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وارتفعت إيرادات النشاط خلال الربع الأول من 2020 لتصل إلى 1.13 مليار جنيه، مقابل 958.082 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2019.