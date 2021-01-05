رامي رضوان: أتمنى ألا نصل إلى الإغلاق الكامل في مصر مثل بريطانيا

قال الإعلامي رامي رضوان، إن المملكة المتحدة فرضت قيودا جديدة وغليظة، ليرتفع الإغلاق ليشمل الدرجة القصوى، وسيتم منع الذهاب إلى المدارس، وسيبدأ هذا من الغد وحتى منتصف فبراير المقبل، مضيفا «أتمنى ألا نصل إلى هذه المرحلة في مصر» مشيرا إلى أن الأعداد المصابة في مصر بفيروس كورونا المستجد في الأيام القليلة «الحمد لله قلت».

كلنا نعرف شخص مصاب بـكورونا

وتابع رضوان خلال تقديمه برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي»، بأن «الدايرة الصغيرة فيها إصابات كلنا نعرف حد عنده كورونا أو ممكن أكثر من شخص وده تحدي على مستوى العالم، وهيكون في تحديات اقتصادية عشان كده مصر نفذت مبادرة تكافل وكرامة، وكثير من المجهودات، وحابين نعرف المجهود ده خلال عام 2020، وده جه في حوارنا مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التموين، سألنا وزير التموين عن الحضانات وعن التعليم العالي واستمرار التعليم في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد، وفي مبادرات جديدة سيتم إطلاقها وستعلن عنها الوزيرة، والحوار مع الوزيرة هيكون في الفقرة الثانية من البرنامج».

مصالحة عربية مع قطر

وأردف أن «قمة العلا اليوم في الرياض أتمنى تكون بداية لبناء الثقة، وهذه الإجراءات قد تعيد المياه إلى مجاريها بعد 4 سنوات من المقاطعة، وكان في كلمات اليوم، ومنها كلمة أمير الكويت، سمو الشيخ نواف بن صباح، إن ده عودة للتعاون الخليجي والعربي، والمواقع بتقول إن المصالحة مع قطر خطوة إيجابية وفي نشوة وسعادة من الخطوة الأولى، ولكن ما مدى التزام الدول بشؤونها الداخلية؟ خاصة إحدى الدول التي تخصص منصات لمهاجمة دول أخرى، مفيش مشكلة، التكاتف العربي مهم، لكن إلى أي مدى كل دولة هتكون مركزة على شؤونها الداخلية ده هنشوفه في المستقبل».

وواصل، «نوجه التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وسط الاحتفالات في كنيسة الدوبارة في التحرير، ولكن مع منع الحضور الشعبي وتقليل الأعداد لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19».