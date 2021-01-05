وزيرة الصحة تطمئن المواطنين بخصوص كورونا: هنعدي بالبلد لبر الأمان

عرضت شاشة «التليفزيون المصري»، تقريرًا يبرز زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمستشفى الشيخ زايد آل نهيان وتفقدها، حيث ذكرت الوزيرة إنها أقدمت على تفقد المستشفى من أجل مساعدة القائمين عليها في أي تحديات يواجهوها، «لو كان فيه تحديات عندهم في المستلزمات الصحية أو في الأدوية أو في الأكسجين، أو في أي حاجة، بس الحمد لله كل حاجة تمام وكل حاجة متوفرة» .

الأطقم الطبية سيكون لها الأولوية في تلقي لقاح كورونا

وأضافت «زايد»، أنها اطمأنت على كل المرضى داخل المستشفى، وتابعت حالتهم النفسية وعملت على دعمهم نفسيًا، «يهمني أني أدعمهم نفسيًا، الحمد لله أنا مطمئنة وبشكر كل العاملين في المستشفى، والحمد لله ناقشت مع الدكتور ياسر مدير المستشفى بأن يجهز أسماء الطبيب والممرضة الذين سيتولوا مسؤولية إعطاء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بالمستشفى».

كل مستشفى مسؤول عن تطعيم العاملين به

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه بمجرد وصول أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا المستجد المتعاقد عليها سيتم إعطائها للمستشفيات من أجل تلقيح وتطعيم الأطقم الطبية كونها لها الأولوية، على أن تكون كل مستشفى مسؤولة عن تطعيم العاملين بها، وترتيب أولويات إعطائهم اللقاح.

تكاتف للخروج من وباء كورونا

وتابعت: «بطمئن المواطنين أن الحمد لله المستشفيات تقدم خدمات محترمة والشباب والقيادات اللي عدوا بالبلد وبالمنظومة الصحية في الفترة اللي فاتت وكنت أفتخر أني أشتغل معاهم هما برضوا قادرين على الخروج بمصر من هذه الأزمة، فيه تحديات في العالم كله ولكن بصلابة الدولة المصرية وبتكاتف كل أجهزة الدولة وبدعم الرئيس والمتابعة الحثيثة من الرئيس، كل حاجة تتيسر وكل حاجة يتم حلها على أعلى مستوى وديما مصر قوية».