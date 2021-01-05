السياحة تناشد المواطنين الالتزام بإجراءات كورونا: «مش عاوزين نقفل تاني»

قالت الدكتور غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تدعو المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة في ظل شراسة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورنا المستجد، ولهذا يجب أن نبتعد عن أي تهاون قد يجعلنا نعود إلى الإغلاق الذي تم خلال الموجة الأولى من انشتار الفيروس.

وأوضحت شلبي، «مش عايزين نرجع للإغلاق اللي تم الفترة اللي فاتت، لأنه أثر علينا اقتصاديا وتجاريا»، متمنية ألا نعود إلى تلك المرحلة من جديد، كاشفة أنه حين تُبلغ الوزارة بأية مخالفات للضوابط التي أقرتها الحكومة لمواجهة الأزمة، «فالحقيقة الزملاء في قسم التفتيش عندهم ضبطية قضائية، بينزلوا مع الجهات المعنية، وتيم توقيع العقوبة على المنشأة المخالفة».

ننتظر تحديد السعودية ضوابط استقبال العمرة

وعن منع العمرة خلال شهري رجب وشعبان، واحتمالات عودتها من جديد خلال شهر رمضان، وأوضحت «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء، مع برنامج «حضرة المواطن»، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة «الحدث اليوم»، أنهم مازالوا في انتظار الضوابط التي ستعلنها الممكلة العربية السعودية في مسألة استقبال العمرة، خلال الشهور القادمة.

وأضافت أنه حتى الآن الضوابط المعلنة، ليست في مصحلة أي معتمر، كما كنا معتادين، حيث يتطلب الأمر مسحات تحليل كورونا في الذهاب والعودة، وإجراءات حجر طويلة، والأسعار أيضا بالتأكيد لن تكون بشكل اقتصادي، وبالتالي لم تعلن مصر حتى الآن الضوابط التي سيتم اعتمادها انتظارا للجانب السعودي، مشيرة إلى أن بوابة العمرة، هي الجهة الرسمية لأي رحلات عمرة، وشركات السياحة ولا وزارة السياحة لم يعلنوا هذه الضوابط، ناصحة أن لا يقوم احد بدفع اية حجوزات لرحلات عمرة خلال تلك الفترة، حتى يتم الإعلان عن الضوابط التي سيتم اتباعها.