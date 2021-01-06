اليوم.. الصحة تطلق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ «متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد»، تحت شعار «100 مليون صحة».

وكشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل المبادرة، وأعلن أن المبادرة سيتم تفعيلها اليوم لمتابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا وتم تشخيص الحالة بأنها بسيطة سواء تم تشخيصهم داخل مستشفيات وزارة الصحة أو في جهات خاصة من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، بالإضافة إلى الوحدات الصحية أو المراكز، سيتم الاستعانة بفرق مبادرة 100 مليون صحة، والمشاركين في القوافل الطبية التي تقوم بها الوزارة في المحافظات، لمتابعة الحالات، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو متابعة الحالات ومعرفة نسب تشبع الجسم بالأكسجين.

وأوضح المصدر أنه لا داعي للخوف على الفرق الطبية لأن كل هذه الخطوات ستتم بعد التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية وتعقيم أيديهم وارتداء الكمامات.

وعن كيفية العمل بالمبادرة أو معرفة نقل الحالات للوحدات الصحية؟ أجاب المصدر قائلا: «أي حد هيروح الوحدة الصحية التابعة ليه هيقولهم عندي حالة مصابة بكورونا عزل منزلي سيتم التوجه لمنزله وسيتم متابعة الحالة فورا، أحنا هدفنا الحالات متدهورش أو تصل لمرحلة صعب تنفذها».

وأكد المصدر أنه سيتم الاستعانة بقاعدة بيانات 100 مليون صحة للوصول إلي أصحاب الأمراض المزمنة لأنهم من الفئات المعرضة للخطر ومضاعفات المرض.

وعن الخدمات التي ستقدمها المبادرة، أشار إلى أن المبادرة ستقوم بتقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى وكذلك قياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية للحالات.

وأوضح المصدر أن القوافل الطبية ستتمركز في المناطق ذات معدل إصابات عالية بالفيروس، ووفقا لإحصائيات الوزارة والخاصة بمستجدات الفيروس القاهرة والجيزة والإسكندرية، تتصدر أعلى نسب إصابات الفيروس، وهناك خطة تعكف الوزارة عليها حاليا لتوفير ما يزيد عن 800 قافلة لتمركز في هذا المحافظات لمتابعة الحالات البسيطة، مشيرا إلى أن الوزارة في الموجة الأولى كانت تتابع حالات العزل المنزلي تليفونيا حتى وصلت إلى متابعة أكثر من 230 ألف حالة منزليا.