وزيرة الصحة: الأكسجين متوفر والمشكلة سوء استخدام المرضى له

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الأكسجين الطبي متوفر بشكل كبير لكن هناك مشكلة تكمن في سوء استخدام هذا الأكسجين، فهناك حالات كثيرة جدًا تؤدي إلى فقد أكسجين، مثل قيام مريض في القسم الداخلي بترك ماسك الأكسجين مفتوحا ثم يخرج من أجل الوضوء والصلاة أو التحرك أو دخول الحمامات وهذا أمر خاطئ للغاية، حيث يجب غلقه قبل التحرك.

بعض المرضى يتحركون ويتركون جهاز الأكسجين مفتوحا

وأضافت «زايد»، خلال تفقدها مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التي عرضتها شاشة «التليفزيون المصري»، للاطمئنان على الحالات الصحية هناك والخدمات المقدمة، أنها وجهت بأن يكون عناية أكبر بأجهزة الأكسجين وملاحظة المرضى الذين يتركون الجهاز مفتوحا ويتحركون، «لازم نلاحظ الحكاية دي، الأكسجين ده مهم جدًا، وده دواء وجزء من العلاج وده طبقًا للبروتوكول العلاجي المحدث في نوفمبر الماضي لعلاج فيروس كورونا المستجد».

يجب تعليم المرضى كيفية غلق جهاز الأكسجين حال التحرك

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه ليس من الصحيح وضع جهاز الأكسجين للمريض في القسم الداخلي على مدار الـ 24 ساعة طالما حالته لا تستدعي ذلك، فهناك من في غرف العناية المركزة أولى بذلك: «لازم يكون له توقتيات معينة، ونعلم المرضى إزاي لما ييجي يتحرك أو يقوم يمشي وعاوز يشيل الجهاز يشيله، مش يسيبه مفتوح عشان يدي فرصة لتوفر الأكسجين في الرعايات، ودي بعض الحاجات البسيطة جدا اللي ممكن تؤثر على مدى وجود الأكسجين بشكل دائم».