متابع عراقي لـ رانيا يوسف: نزار الفارس مذيع تافه.. والأخيرة: عرفت متأخر

شنت الفنانة رانيا يوسف، هجوما عنيفا على المُذيع العراقي نزار الفارس، إذ وصفته بـ«المُذيع التافه»، بعد تبادل الانتقادات بينهما، إثر الحوار الذي أجراه معها في برنامجه «مع الفارس» عبر قناة «الرشيد».

وكتب أحد المتابعين لـ رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «على فكرة نزار فارس إعلامي تافه عندنا في العراق.. كيف طلعتي معاه والعراقي ما يحترموا»، لترد عليه قائلة: «للأسف عرفت متأخر».

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، قد قالت في تصريحات لها، بأنها فوجئت بـ«نزار» وهو يطرح عليها سؤال المؤخرة، ورفضت ألا تحرجه، كونه ضيفا عليها بالقاهرة، كما أنها استقبلته في الفندق الذي كانت تقيم فيه، ولم تتقاضَ أي جنيه مقابل إجراء هذا الحوار، بحسب قولها، مبررة ذلك: «أنا بحب شعب العراق وليّا أصدقاء وجمهور هناك.. قلت أعمل الحوار ده مفيش مشكلة».

وكان الإعلامي نزار الفارس، قد شن هجوما عنيفا على الفنانة رانيا يوسف، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إذ قال لها: «ليه بتكذبي؟ كفاية تحوير للحقايق والواقع»،مؤكدًا أنها كانت راضية جدًا بالحوار والأسئلة كاملة.

واستنكر نزار الفارس، وصف رانيا يوسف لنفسها بـ«الضحية»، قائلا: «لأ رانيا مش ضحية.. أنا اللي ضحية.. ده أنا أصلا خجلت من جوابها المتعلق بالمؤخرة المميزة واتضايقت جدًا».

في سياق أخر، أرسل المحامي نبيه الوحش، إنذارًا على يد مُحضر، اليوم الثلاثاء، إلى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بشأن شطب الفنانة رانيا يوسف، من عضوية النقابة، بعد حوارها التليفزيوني الأخير والمُثير للجدل.

وطالب نبية الوحش بضرورة وسرعة إيداعها مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، ووقفها عن التمثيل، لحين التماثل للشفاء بشكلٍ كامل، وذلك على حسب قوله، حيث يرى أنها لا تصلح للتمثيل في الوقت الراهن.