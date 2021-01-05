سفارة الخرطوم بالقاهرة تنظم لقاءً للمبعوثين السودانيين لبحث مشكلاتهم

نظمت السفارة السودانية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا ضم الأمين العام للمجلس القومي للتدريب سناء إبراهيم، مع مبعوثي المجلس القومي للتدريب بحضور الوزير المفوض خالد إبراهيم الشيخ، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة السودان بالقاهرة، والدكتور مرتضى علي عثمان، المستشار الثقافي، والدكتور الرشيد محمد حمزة، المستشار الطبي بالسفارة.

وناقش الاجتماع مسيرة المبعوثين الأكاديمية العلمية، وموقف دراستهم والفترة الزمنية لها، وكيفية الاستفادة من الإمكانات العلمية في مصر لنقلها إلى السودان وتطبيقها.

وأكد نائب رئيس البعثة خالد الشيخ، على أهمية التدريب والابتعاث والتأهيل العلمي وتنمية المورد البشري السوداني.

كما أشاد، بحرص المبعوث السوداني على تلقي العلوم والمعارف وإحراز تقديرات متقدمة جعلته مكان إشادة وتقدير من الأساتذة والمشرفين بالجامعات المصرية والزمالة، وعكس الصورة المشرقة والمشرفة للسودان.

وقدمت سناء إبراهيم، الشكر الجزيل للسفارة السودانية بالقاهرة على رعايتها للمبعوثين وسعيها لمعالجة قضاياهم، مؤكدة على مواصلة تنفيذ خطة الدولة لابتعاث العاملين لنيل درجات علمية عليا في مصر ومعالجة جميع القضايا التي يتعرض لها المبعوثين، وأن المجلس القومي للتدريب عمل على وضع خطة طموحة لتدريب وتأهيل جميع العاملين بالدولة وتم توفير التمويل اللازم لذلك.

وتحدث المبعوثون عن الدراسة بمصر والتطور الكبير الذي شهدته الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المصرية واهتمام الأساتذة والمشرفين بهم وتوفر المعلومات العلمية والبحثية، مما سهل عليهم تلقي المعلوم والمعارف واستخدام التقنيات الحديثة، مما سيكون له الأثر الكبير في نقل هذه العلوم لمؤسساتهم بالسودان وتطبيقها والمساهمة في تطويرها.

كما أعلن جميع المبعوثين، استعدادهم التام للعودة لوزاراتهم وولاياتهم حال الانتهاء من دراستهم ونيلهم الدرجة العلمية ليسهموا في بناء الدولة السودانية، مقدمين الشكر والتقدير، للأستاذة سناء إبراهيم، ووفدها المرافق لزيارتها القاهرة، ولقاء المبعوثين والوقوف على أوضاعهم ومعالجة قضاياهم.

كما امتد شكرهم، لنائب رئيس البعثة، والمستشار الثقافي، والمستشار الطبي، على اهتمامهم بالمبعوثين ورعايتهم.