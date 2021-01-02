سفير الخرطوم بالقاهرة: موقف السودان ثابت من سد النهضة وهو المفاوضات

أكد السفير محمد إلياس، السفير السوداني بالقاهرة، أن ما يحدث في شرق السودان لا يتعدى كونه انتشارا داخل أراضي سودانية بحدودها المعترف بها دوليًا، ولا رغبة لدى السودان في التعدي على أراضي الآخرين، موضحًا في الوقت ذاته أن السد الأثيوبي يُعد ملف يخص كل من مصر والسودان وإثيوبيًا، كما أن موقف السودان ثابت وواضح وصريح على الدوام وهو العمل من خلال المفاوضات للوصول لاتفاق ملزم قانونيا.

التعاون بين الدول أكبر ضمان للاستقرار والاستفادة من موارد المنطقة

وأضاف إلياس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أنه يأمل أن تكون الاتفاقات مرضية لجميع الأطراف، ويضمن حقوق مصر والسودان ويضمن سلامة السد وعدم تأثيره الاجتماعي والاقتصادي على السودان، ويكون الاتفاق يضع الحقوق ويراعي المصالح، موضحًا أن التعاون الشامل بين الدول أكبر ضمان للاستقرار والاستفادة من موارد المنطقة.

العلاقات المصرية السودانية خصوصية وباقية وأزلية

وأكد السفير السوداني بالقاهرة، أن العلاقات المصرية السودانية خصوصية وباقية وأزلية وعلاقات مصير مشترك، وتتميز عن كير من علاقات الشعوب، موجهًا الشكر لمصر حكومة وقيادة وشعبًا على التهنئة الرقيقة التي بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي لجمهورية السودان في ذكرى استقلال السودان.

العلاقات المصرية السودانية نموذج يحتذي به لدول المنطقة

وأشار السفير السوداني بالقاهرة إلى أن العلاقات المصرية السودانية تشهد حراكا مكثفا انطلاقًا من مرتكزات وقواعد ثابتة بحكم تفرد العلاقة وما يتوفر لها من مقومات هائلة ترعاها إرادة سياسية قوية، وتنطلق من رؤية استراتيجية تجعل منها نموذجًا يُحتذى به لدول المنطقة.