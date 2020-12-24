حلقة نقاشية عن العلاقات المصرية السودانية بمنزل سفير السودان بالقاهرة

شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في حلقة نقاشية هامة عن العلاقات المصرية السودانية بمنزل السفير السوداني بالقاهرة، حيث أجمع الحاضرون على عمق العلاقة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وأنه آن الأوان لمد كل جسور التواصل.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها أن الحلقة النقاشية جاءت على مستوى عال عن عمق العلاقات المصرية السودانية، حيث أجمع الحاضرون، وذلك خلال الجلسة التي تمت في منزل محمد إلياس محمد سفير دولة السودان الشقيقة بالقاهرة على شرف حضور وزير الأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح ونظيره المصري الدكتور محمد مختار جمعة، على أن المناخ ذهبي، والوقت مناسب، والظروف مواتية لمد كل جسور التواصل بين البلدين الشقيقين، في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بينهما.

دعم القيادة السياسية

من جانبه أكد السفير السوداني على أن جميع الأبواب مفتوحة أمامه بالقاهرة، وأنه لم يطرق بابًا إلا وجده مفتوحًا ومرحبًا، بما يدعم تعميق أطر التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الأوقاف المصرية لدعم هذه العلاقات، والتي جاءت هذه الدورة التدريبية المشتركة بين نخبة من أئمة البلدين الشقيقين ثمرة من ثمارها، في ظل دعم لا محدود من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين لكل ما يقوي هذه الروابط بين الشعبين الشقيقين.

المشاركون في اللقاء

وشارك في اللقاء عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعبدالرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والدكتور سيد فليفل رئيس معهد الدراسات الإفريقية السابق ورئيس لجنة الدراسات الإفريقية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتورة أماني الطويل، وحضره من الجانب السوداني وزير الشؤون الدينية والأوقاف الشيخ نصر الدين مفرح، والدكتور عبدالرحيم آدم رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، والسفير محمد إلياس سفير السودان بالقاهرة، وخالد الشيخ نائب السفير السوداني بالقاهرة والمستشار الثقافي بسفارة السودان بالقاهرة، في جو من المودة والحوار الهادف البناء المستنير.