عكاشة: مصر بذلت جهودا لرأب الصدع الخليجي.. وستحصد ثمارا إيجابية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن «قمة العلا» التي أقيمت في المملكة العربية السعودية مهمة جدا، والمنطقة تواجه الكثير من التحديات، وهذا من المسارات المهمة التي كانت معنية بها دول مجلس التعاون الخليجي.

جهود مصر لرأب الصدع الخليجي

وأضاف «عكاشة» في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، أن مصر بذلت جهدا كبيرا في الفترة الماضية وقدمت الكثير لرأب الصدع الخليجي، وترميم الفجوات بين الدول، لأن مصر تريد أن تتفرغ للنهضة في الدولة المصرية، وأن ينعكس هذا على دول المنطقة، ومصر لا تتفاخر بدورها في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مصر ستحصد مكاسب إيجابية جيدة جدا الفترة المقبلة جراء جهودها في توحيد الجهود وصياغة مشهد أكثر استقرارا وهدوءًا.

خطوط الأمن القومي

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن دول الخليج من خطوط الأمن القومي العربي، ومصر يهمها الاستقرار والتوازن في هذه المنطقة، وهذا أمر معبر عنه من الدولة المصرية في الكثير من المواقف والتصريحات، وهناك الكثير من الأمور المشتركة والعمل الثنائي والرباعي في هذا الملف، ودولة الكويت ثمنت دور مصر في المصالحة وتوحيد الصف العربي، مشيرا إلى أن الكويت حريصة على إقامة علاقات متميزة مع الدولة المصرية، ومن الجانب المصري ثمنت هذه الجهود بموافقتها وحضورها للقمة بما يضمن مصالح الدول العربية جميعا.

أهم رسائل مصر

وشدد على أن أهم رسائل مصر في هذه القمة هو أن تكون هناك تغييرات فعلية، ولا يمكن تكرار أخطاء الماضي مرة أخرى، ويجب أن يكون هناك حسن للنوايا وعدم التدخل في شؤون الدول، والعودة إلى الخلف لن يكون مقبولا من الدولة الموقعة على البيان، أو الرأي العام العربي.

الحرص على مشاركة مصر

وأشار إلى أن حرص الدول الخليجية على مشاركة مصر في القمة له دلالة كبيرة، أهمها تعزيز العمل العربي المشترك، والشراكة الاستراتيجية الحقيقية بين دول الرباعي العربي، وهناك تعاون عسكري وأمني وسياسي بينهم، وتحركاتهم كان بها قدر كبير من توحيد الرؤى، وهذا كان مهم لتوجيه الدعوة لمصر للمشاركة في الاجتماع، وسبق هذا الاجتماع مساعي من الدول العربية وعلى رأسها الكويت، التي أحاطت مصر علما بكل تفاصيل الاستعداد للقمة وإطلاع مصر على كل الجلسات والمحاور.