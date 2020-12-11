خالد عكاشة: الأيام أثبتت صحة وجهة نظر السيسي في ملف الإرهاب

قال اللواء خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفرنسا، تعد من أنجح وأبرز الزيارات الخارجية، التي تعبر عن الجهد الدبلوماسي المصري، لافتًا إلى حصد نتائج هائلة منها.

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "الزيارة تطرقت إلى مجموعة كبيرة من الملفات، وجرى دفع شراكات اقتصادية إلى الأمام، في خطوات متقدمة على الصعيدين الأمني والعسكري والاستثماري، بالإضافة إلى مناقشة ضمان استقرار منطقة البحر المتوسط، والملفات العالقة مثل الملفين الليبي ودول الساحل والصحراء".

وتابع بأن مساحة الثقة التي توليها فرنسا، للقيادة السياسية المصرية، كانت بارزة وواضحة جدًا، وكانت العناوين على درجة عالية من الأهمية: "في هذه اللحظة يشكل الاتحاد الأوروبي، موقفا جديدا ضد التطرف والإرهاب والكراهية، وكل ذلك يأخذ خطوة إلى الامام، وعلى مدار سنوات، كانت مصر من الدول التي تنادي بمثل هذا الأداء، وقد كان صوت الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذه الأمور رصينا جدًا".

وأضاف أن الأيام أثبتت صحة وجهة نظر الرئيس السيسي، وقدرته على قراءة المشهد بشكل جيد جدًا وموضوعي، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي، ممثلًا في أكبر دوله، أن يكون على هذا القدر من الترحيب والهمة في الدخول مع الدولة المصرية مع هذه المساحات من الشراكات والتعاون والعمل المشترك على ملفات بهذه الدرجة من الأهمية.

وحول الملف الليبي، قال عكاشة: "خطوات فرنسا متقدمة في هذا الأمر، ومتوافقة مع الخطة المصرية التي تعمل بها منذ عام 2013، إذ أنها تستهدف الوصول إلى حل سياسي، وتثمن الجهود التي قامت بها مصر طوال السنوات الماضية، وصولا إلى المبادرة المصرية وإعلان القاهرة، ما يجعل مصر تحظى بتقدير دول العالم".