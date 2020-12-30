خالد عكاشة: بنية مصر التكنولوجية ظهرت في عام 2020

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة لديها خطة استراتيجية كبيرة، وهذه الخطة ألزمت مؤسساتها بتنفيذ هذه الخطة وتحقيق مستهدافاتها، مثل انتخابات مجلس النواب، وانتخابات مجلس الشيوخ، وامتحانات الثانوية العامة وامتحانات الجامعات وغيرها، كل ذلك أمور كانت صعبة للغاية في ظل جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الدولة كانت تخاطب كل بيت مصري، وتعمل على توفير كيفية الحفاظ على سير العمل التعليمي للوصول إلى عام دراسي ناجح يستطيع من خلاله أن يفي متطلباته، وكل البنية التكنولوجية التي تم العمل عليها خلال السنوات الماضية ظهرت بوضوح خلال عام 2020.

وأضاف «عكاشة»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامي محمد شردي، أن لا يوجد أي شكاوى على الإطلاق على مستوى مصر كلها من الامتحانات خلال الفترة الماضية، وأيضا نفس الأمر على مستوى الجامعات خلال الموجة الأولى من كورونا، مشيدًا بدور الدولة المصرية في النجاح للوصول إلى تلك المرحلة على الرغم من أزمة فيروس كورونا.

الكثير من دول العالم استغلت كورونا لتأجيل الانتخابات

وأشار إلى أن الكثير من دول العالم أجلت الانتخابات داخلها بسبب انتشار فيروس كورونا مستغلين هذه الأزمة من أجل التأجيل، إلا أن مصر استكملت استحقاقاتها الدستورية ورفضت التأجيل، وقدمت ملحمة دستورية، وأقامت انتخابات مجلس النواب، وانتخابات مجلس الشيوخ بشكل مميز، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل المواطنين الذين كان لديهم وعي كبير بالإجراءات وبضرورة المشاركة في الانتخابات.

وأردف أن مصر عادت من جديد لاحتلال موقعها الريادي على مستوى العالم كله وليس فقط على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بفضل سياسة مصر الدبلوماسية والسياسية في السنوات الماضية، والتي عززت مكانتها وخلقت لها مساحات مكسب كبيرة لدى الرأي العام.