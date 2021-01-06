الجهات المنوط بها تنفيذ الضبطية القضائية لغرامة عدم ارتداء الكمامات

قرر مجلس الوزراء تفعيل الغرامة الفورية على الأشخاص المخالفين لقرار ارتداء الكمامات بالأماكن العامة والمواصلات، اعتبارا من الأحد الماضي الموافق 3 يناير 2021، وذلك في إطار استعدادات الدولة ومواجهتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد، لتكون بمثابة رسالة واضحة أنّ الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد الجهات المنوط بها تنفيذ الضبطية القضائية، وفقا لأخر القرارات الحكومية، والتي شملت 21 وزارة و6 جهات بالإضافة إلى رؤساء المدن والأحياء، ونوابهم، والضباط العاملين بالخدمات المدنية، وكل من سبق منحه صفة الضبطية القضائية في نطاق اختصاصه الوظيفي من بعض العاملين بالوزارات والجهات والهيئات والمحافظات.

العدل توافق على منح الضبطية القضائية لرؤساء المدن والأحياء

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن موافقة المستشار وزير العدل عمر مروان، على منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى الجمهورية فيما يخص كل الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم، مشيرا إلى وجود تنسيق وتعاون بين القيادات المحلية بالمحافظات والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

منح الضباط العاملين بـ«الخدمات الوطنية» صفة الضبطية القضائية

قرر المستشار عمرو مروان، وزير العدل، تخويل بعض الضباط العاملين بالشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمات الوطنية، صفة مأموري الضبط القضائي، بالقرار رقم رقم 8407 لسنة 2020.

الهيئات والجهات

1. البنك المركزي المصري.

2. هيئة الرقابة المالية.

3. الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

4. نقابة المهندسين.

5. الشركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

6. الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

الوزارات

1. وزارة الإسكان.

2. وزارة التجارة والصناعة.

3. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

4. وزارة السياحة والأثار.

5. وزارة الموارد المائية والري.

6. وزارة النقل.

7. وزارة التنمية المحلية.

8. وزارة الثقافة.

9. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

10. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

11. وزارة الشباب والرياضة.

12. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

13. وزارة البترول والثروة المعدنية.

14. وزارة التضامن الاجتماعي.

15. وزارة التموين.

16. وزارة الصحة.

17. وزارة الدفاع.

18. وزارة الطيران المدني.

19. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

20. وزارة المالية (مصلحة الضرائب العقارية)

21. وزارة الأوقاف.

دواوين المحافظات والسكك الحديدية لها صفة الضبطية القضائية

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن كل دواوين المحافظات، لديها صفة الضبطية القضائية، وأيضا هيئة السكك الحديدية، ومواقف السيارات العامة، جميعها يوجد بها أشخاص لديهم صفة الضبطية القضائية.