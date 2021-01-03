محافظ المنيا: منح الضبطية القضائية للمحليات يساهم في تطبيق إجراءات كورونا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن اليوم هو الأول لتطبيق كافة الإجراءت والقرارات الاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء في كافة التجمعات، مشددا على أنه قام بالمرور بنفسه على محطات السكة الحديد والمواقف والبنوك ومكاتب البريد، لافتا إلى أن الجميع كان ملتزما بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، حيث تم عمل محاضر للسائقين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف المحافظ، أن منح الضبطية القضائية لأعضاء المحليات سيساهم كثيرا في تطبيق القرارات الاحترازية.

جميع المواطنين ارتدوا الكمامات بالتجمعات

وأضاف محافظ المنيا، خلال حديثه بمداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه تلاحظ لديه ارتفاع الوعي لدى المواطنين والالتزام بارتداء الكمامات حرصا على سلامتهم وأيضا من أجل تجنب الغرامات، ويتم تفعيل القرارات مع مديرية الأمن وإدارات المرور، والوحدات المحلية بالمراكز والمدن وهناك وعي عالي لدى المواطنين، وجميع المواطنين مرتدين الكمامات بمحطات القطارات وسائل المواصلات وبالمكاتب والمؤسسات الحكومية.

منح الضبطية القضائية لأعضاء المحليات يساهم في الالتزام

وشدد محافظ المنيا على أن القرارت الخاصة بالاجراءات الاحترازية والسعة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم والكافيهات المختلفة مفعلة منذ فترة والسعة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم مؤكد عليها، وفي حال تخطي الـ50% من السعة الاستيعابية يتم عمل محضر وتوقيع الغرامات على المطعم، مشيرا إلى أن منح الضبطية القضائية لأعضاء المحليات ستساهم كثيرا في تطبيق القرارات الاحترازية، وخصوصا أن السادة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ونوابهم سيكون لهم دورا وأثر كبير جدا في تفعيل الاجراءات على كافة المطاعم والمتاجر ووسائل المواصلات.

عدم الازدحام والتكدس بالأماكن الحكومية

واستكمل محافظ المنيا، بأنه يتم متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية وتخفيض أعداد العمالة بمقرات العمل الحكومية، وعدم التواجد في تلك المقرات إلا بعد ارتداء الكمامات وتطبيق تخفيض العمالة 50%، وعدم الازدحام والتكدس، مشددا على أنه يتم المتابعة على مدار اليوم وعلى مدار الـ24 ساعة بالتنسيق مع مديرية الصحة ويتم بشكل يومي وبمتابعة شخصية.